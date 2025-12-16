बसेंजी कुत्ते की देखभाल के लिए अपनाएं ये तरीका, रहेगा स्वस्थ

बसेंजी कुत्ता एक अनोखा और प्यारा कुत्ता है। यह बिना भौंके ही अपनी बात समझाता है और बहुत ही सक्रिय और चंचल होता है। यह नस्ल अफ्रीका के कांगो क्षेत्र से आती है और इन्हें 'कांगो कुत्ते' भी कहा जाता है। इनकी देखभाल करना थोड़ा खास होता है क्योंकि इन्हें नियमित ब्रशिंग, नाखून काटना और साफ-सफाई की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि बसेंजी कुत्ते की देखभाल कैसे करें।

#1 नियमित ब्रशिंग करें बसेंजी कुत्ते की फर की देखभाल के लिए नियमित ब्रशिंग जरूरी है। हफ्ते में कम से कम दो बार इन्हें ब्रश करें ताकि उनका फर साफ और स्वस्थ रहे। इससे उनकी त्वचा पर जमी गंदगी हटेगी और फर में चमक बनी रहेगी। इसके अलावा ब्रशिंग से बालों का झड़ना भी कम होता है और कुत्ते को आराम मिलता है। ध्यान रखें कि ब्रश हल्के हाथों से करना चाहिए ताकि कुत्ते को कोई चोट न लगे।

#2 नाखून काटें बसेंजी कुत्ते के नाखूनों की लंबाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लंबे नाखून उनके चलने-फिरने में परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसलिए महीने में एक बार उनके नाखून काटें। इसके लिए आप किसी जानकार पशु चिकित्सक या ग्रूमर की मदद ले सकते हैं। अगर आप खुद नाखून काट रहे हैं तो सावधानी बरतें और धीरे-धीरे काम करें ताकि कुत्ते को कोई चोट न लगे।

Advertisement

#3 कानों की सफाई करें बसेंजी कुत्ते के कानों की सफाई पर भी खास ध्यान देना चाहिए। उनके कानों में गंदगी जमा हो सकती है जिससे संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हर हफ्ते कम से कम एक बार उनके कानों को साफ करें। इसके लिए आप गीले कपड़े या रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी उपकरण बहुत तेज न हो ताकि कुत्ते को कोई चोट न लगे।

Advertisement

#4 दांतों की सफाई करें कुत्तों के दांतों की सफाई करना भी जरूरी है ताकि उनके मुंह से बदबू न आए और वे स्वस्थ रहें। इसके लिए आप विशेष रूप से कुत्तों के लिए बने टूथपेस्ट और ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम दो बार उनकी दांतों की सफाई करें ताकि प्लाक जमा न हो सके और उनकी सांस ताजा रहे। इसके अलावा उन्हें चबाने योग्य खिलौने भी दें ताकि वे अपने दांतों को प्राकृतिक तरीके से साफ करें।