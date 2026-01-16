बाली बना दुनिया का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल, जानें यहां क्या है खास
क्या है खबर?
इंडोनेशिया का शहर बाली एक बार फिर से विश्व का नंबर एक पर्यटन स्थल बन गया है। हर साल लाखों यात्री अमेरिकी कंपनी ट्रिप एडवाइजर की ऑनलाइन साइट पर अपनी समीक्षाएं, रेटिंग और वास्तविक जीवन के अनुभव साझा करते हैं, जिसके आधार पर पर्यटन स्थलों को ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स से सम्मानित किया जाता है। इस साल इस सूची में बाली ने अन्य सभी पर्यटन स्थलों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।
शहर
बाली में हर यात्री के लिए है कुछ न कुछ
ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स शीर्ष और ट्रेंडिंग स्थलों से लेकर संस्कृति, भोजन, हनीमून और सोलो ट्रैवल के प्रमुख स्थलों तक की श्रेणियों को कवर करता है। ये पुरस्कार यादगार छुट्टियों की योजना बनाने के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इस सूची में बाली की निरंतर सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहां सूर्योदय के रोमांच से लेकर सांस्कृतिक अनुभवों तक, हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है।
आकर्षित
बाली की कई चीजें यात्रियों को करती है आकर्षित
अपने समुद्र तटों और रिसॉर्ट्स से परे, बाली की संस्कृति भी उसकी पहचान है। यह शहर प्राचीन मंदिरों से भरा पड़ा है, जो सदियों पुरानी परंपराओं की झलक दिखाते हैं। दैनिक पूजा-अर्चना, त्योहार, पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन और आध्यात्मिक अनुष्ठान यहां के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, जो यात्रियों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यहां का प्राकृतिक वातावरण, खान-पान और घूमने की जगहें भी यात्रियों को पसंद आती हैं।
रोमांटिक गंतव्य
विश्व का सबसे रोमांटिक गंतव्य भी है बाली
बाली को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में विश्व का सबसे रोमांटिक गंतव्य भी घोषित किया गया है। खबरों के अनुसार, इस शहर ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है और आठ अन्य वैश्विक दावेदारों को पीछे छोड़ दिया है। समुद्र के नजारे के साथ कैंडललाइट डिनर से लेकर हरी-भरी पहाड़ियों में बसे एकांत निजी पूल विला तक, बाली में कई रोमांटिक जगहे हैं।
उपलब्धि
बाली क्यों लगातार लोगों का दिल जीत रहा है?
दुनिया भर के कई पर्यटन स्थलों की तरह बाली को भी कोविड महामारी के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्यटन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना और समुदाय-आधारित यात्रा पहलों ने बाली को और अधिक मजबूत और लचीला बनने में मदद की है। साल 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक पर्यटन स्थल का खिताब मिलना महज एक और उपलब्धि नहीं है, बल्कि बाली की यात्रियों से ेजुड़ने की अनूठी क्षमता को दर्शाता है।