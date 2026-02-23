मध्य प्रदेश की पारंपरिक हस्तकला है बाग प्रिंट, इस तरह पहनें इससे सजे स्कार्फ

बाग प्रिंट मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग नामक गांव की एक प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तकला है। यह प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग करके सूती या सिल्क के कपड़ों पर की जाती है। इस कला के जरिए कई खूबसूरत स्कार्फ बनाए जाते हैं, जो बहुत सुंदर लुक देते हैं। अगर आपके पास भी इस प्रिंट वाला स्कार्फ है तो आप इसे इन तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। इससे आपको सबसे अलग और खास लुक मिल जाएगा।

#1 पारंपरिक कुर्ते के साथ पहनें पारंपरिक कुर्ते के साथ बाग प्रिंट वाला स्कार्फ पहनना एक अच्छा विचार हो सकता है। इससे न केवल आपका लुक आकर्षक लगेगा, बल्कि आप ठंड से भी बच सकेंगे। बाग प्रिंट के रंगों का मेल आपके कुर्ते के रंगों से हो सकता है, ताकि आपका लुक एकसार लगे। इस तरह आप पारंपरिकता और आधुनिकता का बेहतरीन मेल पा सकती हैं, जो आपको हर मौके पर खास दिखाएगा। आप अपनी पसंद के रंग और प्रिंट वाला स्कार्फ पहन सकती हैं।

#2 जींस के साथ स्टाइल करें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में आरामदायक और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो जींस के साथ बाग प्रिंट वाले स्कार्फ का बेहतरीन मेल बैठकर देखें। इसके साथ इसी प्रिंट वाली पारंपरिक जैकेट भी पेयर कर लें, जिसे आप क्रॉप टॉप या टैंक टॉप के ऊपर लेयर कर सकती हैं। अगर आप कुछ हट के लुक चाह रही हैं तो बाग प्रिंट वाले स्कार्फ के प्रिंट को जैकेट के प्रिंट जैसा ही रखें।

#3 साड़ी के साथ लेयर करें अगर आप साड़ी पहनती हैं तो बैगड़ प्रिंट वाले स्कार्फ को उसके ऊपर दुपट्टे की तरह ओढ़ लें। इसके साथ इसी प्रिंट वाला डिजाइनर ब्लाउज भी पहनें, जो लुक में चार चांद लगा देगा। इससे आपकी साड़ी और ब्लाउज, दोनों ही एकसार दिखेंगे और आपका लुक बहुत ही आकर्षक लगेगा। बाग प्रिंट का पारंपरिक डिजाइन आपके साड़ी के पल्लू के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इस आउटफिट को आप दिन के किसी भी समारोह में पहन सकती हैं।

#4 पार्टी में बाग प्रिंट दुपट्टा पहनें पार्टी या खास मौकों पर बाग प्रिंट वाला दुपट्टा पहनना एक शानदार विकल्प हो सकता है, जो स्कार्फ से थोड़ा हल्का और पतला होता है। यह न केवल आपको स्टाइलिश दिखाएगा, बल्कि आपको ठंड या धूप से भी बचाएगा। बाग प्रिंट के दुपट्टे के रंगों का मेल अपने बाकी कपड़ों से करें, ताकि आपका लुक संतुलित और एक जैसा ही लगे। इस तरह आप हर मौके पर खास दिख सकती हैं और अपनी पारंपरिकता को बनाए रख सकती हैं।