होली के दौरान त्वचा की देखभाल से जुड़ी इन 5 गलतियों से बचें, होगा फायदा

होली के त्योहार के दौरान लोग रंगों से खेलते हैं। इस दौरान त्वचा पर रंगों के कारण जलन, खुजली और रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए होली से पहले अपनी त्वचा का ख्याल रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे होली के दौरान बचना चाहिए ताकि त्वचा को रंगों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

#1 सख्त साबुन का इस्तेमाल करना कई लोग होली के बाद त्वचा से रंगों को साफ करने के लिए सख्त साबुन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से त्वचा और बालों के प्राकृतिक तेल खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण खुजली और रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए होली के बाद रंगों को साफ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का लेप लगाएं। इससे रंग आसानी से निकल जाएगा और त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा।

#2 रंग लगाते समय धूप से बचाव न करना अगर आप होली के दिन रंग लगाते समय धूप से बचाव नहीं करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल, होली के दिन सूरज की रोशनी काफी तीखी होती है और ऐसे में जब आप रंगों के संपर्क में आते हैं तो आपकी त्वचा पर दाने हो सकते हैं। इसलिए होली खेलने से पहले अपनी त्वचा पर थोड़ी-सी धूप से बचाव करने वाली क्रीम जरूर लगाएं।

#3 त्वचा पर नमी न बनाए रखना अगर आप होली खेलने से पहले अपनी त्वचा पर नमी बनाए नहीं रखते हैं तो यह भी एक बड़ी गलती है। त्वचा को हाइड्रेट रखने में नमी मदद करती है और रंगों के कारण होने वाली जलन और रूखापन से बचाती है। इसलिए होली खेलने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करके उस पर नमी बनाए रखने वाली क्रीम जरूर लगाएं। यह आपकी त्वचा को रंगों से होने वाले नुकसान से बचा सकता है।

#4 चेहरे पर ज्यादा श्रृंगार करना होली खेलने से पहले अपने चेहरे पर ज्यादा श्रृंगार करना भी आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि रंगों के कारण त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हो सकते हैं। इससे बेहतर होगा कि आप अपने चेहरे पर हल्का-सा काजल और लिप बाम लगाएं। इससे आपका चेहरा निखरा हुआ लगेगा और त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त होली खेलने से पहले अपने चेहरे पर नारियल का तेल लगाएं।