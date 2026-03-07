गर्मियों के दौरान बालों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां

गर्मियों में बालों की सही देखभाल करना जरूरी है ताकि वे स्वस्थ और चमकदार बने रहें। गर्मियों में पसीना, धूल और उमस के कारण बालों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इनसे जुड़े कुछ सामान्य गलतियों से बचना जरूरी है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बालों की देखभाल करते समय बचना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

#1 बालों को गीला छोड़ना अगर आप नहाने के बाद अपने सिर को गीला छोड़ देते हैं तो यह एक बड़ी गलती है। बालों को गीला छोड़ने से उनमें कीटाणु पनपने लगते हैं, जो बालों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि नहाने के बाद अपने सिर को सबसे पहले सुखाएं। इसके अलावा बालों को धोने से पहले उन्हें अच्छी तरह से कंघी कर लें।

#2 गर्म पानी से बाल धोना गर्मियों के दौरान बालों को गर्म पानी से धोना भी एक बड़ी गलती है। गर्म पानी बालों की प्राकृतिक नमी को छीन सकता है और उन्हें रूखा बना सकता है। इसलिए बालों को धोने के लिए हमेशा हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बालों को धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे बालों की बाहरी परतें बंद हो जाती हैं, जिससे बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।

#3 शैंपू के बाद क्रीम का इस्तेमाल न करना कुछ लोग बालों को धोने के बाद क्रीम का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, लेकिन यह भी गलत है। शैंपू करने से बालों की गंदगी हट जाती है, लेकिन क्रीम लगाने से बालों को पोषण मिलता है और वे मुलायम बनते हैं। इसलिए शैंपू करने के बाद हमेशा बालों पर क्रीम लगाएं। इससे बालों को नमी मिलती है और वे टूटने से बच सकते हैं। इसके अलावा क्रीम लगाने से बालों में चमक भी आती है।

#4 बार-बार बाल धोना अगर आप दिन में एक से ज्यादा बार अपने सिर को धोते हैं तो यह भी एक बड़ी गलती है। इससे आपके बाल कमजोर हो सकते हैं और उनकी चमक भी कम हो सकती है। इसलिए हफ्ते में 2-3 बार ही अपने सिर को धोएं। इसके अलावा बालों को धोने के बाद हल्के हाथों से पोंछे या फिर हवा में सूखने दें। इससे बालों को प्राकृतिक तरीके से सूखने का मौका मिलता है।