सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन है एवोकाडो, टमाटर और मक्के का सलाद; जानें रेसिपी

अगर आप अपने नाश्ते में कुछ ऐसा शामिल करना चाहते हैं, जो स्वाद में अच्छा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो तो एवोकाडो, टमाटर और मक्के का सलाद बनाएं। यह सलाद न केवल आपको ताजगी देगा, बल्कि आपके दिन की शुरुआत को भी ऊर्जा से भर देगा। आइए जानते हैं कि इस पौष्टिक सलाद को बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है। साथ ही इसकी रेसिपी पर भी नजर डालें।

सामग्रियां जरूरी सामान इस सलाद को बनाने के लिए आपको एक पका हुआ एवोकाडो, एक कप उबला हुआ और ठंडा किया हुआ मक्का, 2 टमाटर, एक छोटा चम्मच नींबू का रस, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच जैतून का तेल और थोड़ी-सी धनिया चाहिए होगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जो इसका पोषण मूल्य बढ़ाएंगी।

स्टेप-1 एवोकाडो को काटें सलाद बनाने के लिए सबसे पहले एवोकाडो को धोकर काट लें। ध्यान रखें कि एवोकाडो पूरी तरह पका हुआ हो, ताकि उसका गूदा मलाईदार बने और सलाद में अच्छी तरह मिल जाए। एवोकाडो को बीच से काटें और फिर चम्मच की मदद से उसके गूदे को निकालकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह टुकड़े इतने बड़े न हों कि खाने में परेशानी हो, बल्कि छोटे-छोटे हों, ताकि सलाद का हर कौर एक समान स्वादिष्ट बने।

स्टेप-2 टमाटर और मक्के को मिलाएं एक बड़े बर्तन में बारीक कटे हुए टमाटर और उबले हुए मक्के डालें। टमाटर को पहले धोकर छिल लें और फिर बारीक काट लें। इसके बाद उबले हुए मक्के को भी डाल दें। अगर आपके पास ताजे मक्के नहीं हैं तो आप डिब्बाबंद मक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिब्बाबंद मक्का पहले से उबला हुआ होता है, इसलिए उसे सिर्फ धोकर इस्तेमाल करें। यह सलाद सुबह की ऊर्जा के लिए बेहतरीन है।

स्टेप-3 सलाद की चटपटी चटनी तैयार करें सलाद की चटनी के लिए एक छोटे से बर्तन में नींबू का रस, नमक, काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं। इन चीजों को अच्छे से मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाएं। आप चाहें तो इस चटनी को बनाने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सलाद को और भी स्वादिष्ट बना देगा। इसमें आप शहद वाली ड्रेसिंग भी शामिल कर सकते हैं।