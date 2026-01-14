बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 कला गतिविधियां

आजकल बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। टीवी, मोबाइल और टैबलेट्स का इस्तेमाल बढ़ने से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे न केवल उनकी आंखों पर असर पड़ता है, बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी कला गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जो बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने में मदद कर सकती हैं।

#1 चित्रकारी करें चित्रकारी एक बेहतरीन कला गतिविधि है, जो बच्चों को स्क्रीन से दूर रख सकती है। आप अपने बच्चे को अलग-अलग प्रकार की चित्रकारी सिखा सकते हैं जैसे कि रंगों का उपयोग करना, तेल रंग या एक्रिलिक रंग। इससे न केवल उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी, बल्कि वे स्क्रीन से भी दूर रहेंगे। इसके अलावा चित्रकारी से बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है और उनकी मानसिक ताजगी बनी रहती है। आप उनके साथ मिलकर भी चित्रकारी कर सकते हैं।

#2 रेखाचित्र बनाएं रेखाचित्र भी एक अच्छी कला गतिविधि हो सकती है, जिससे बच्चे स्क्रीन से दूर रह सकते हैं। आप अपने बच्चे को अलग-अलग प्रकार के रेखाचित्र सिखा सकते हैं जैसे कि स्केचिंग, डूडलिंग या चित्रकथाएं बनाना। इससे उनकी कल्पनाशक्ति बढ़ेगी और वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। इसके अलावा रेखाचित्र से बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है और उनकी मानसिक ताजगी बनी रहती है। आप उनके साथ मिलकर भी रेखाचित्र बना सकते हैं।

#3 हस्तकला बनाना सीखें हस्तकला बनाना बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार और सीखने योग्य हो सकता है। इसमें वे अलग-अलग सामग्रियों का उपयोग करके नई चीजें बना सकते हैं जैसे कि कार्डबोर्ड से खिलौने बनाना, पुराने कपड़ों से बैग बनाना आदि। इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है और वे नई चीजें बनाने में रुचि लेते हैं। इसके अलावा यह गतिविधि बच्चों को सिखाती है कि कैसे वे पुरानी चीजों का उपयोग करके नई चीजें बना सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

#4 मूर्ति बनाएं मूर्ति बनाना बच्चों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार कला गतिविधि हो सकती है। इसमें वे मिट्टी, प्लास्टिक या अन्य सामग्रियों का उपयोग करके मूर्तियां बना सकते हैं। इससे उनकी कल्पनाशक्ति बढ़ती है और वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा मूर्ति बनाते समय बच्चों का ध्यान केंद्रित रहता है और उनकी मानसिक ताजगी बनी रहती है। यह गतिविधि बच्चों को नई चीजें बनाने की प्रेरणा देती है।