स्वादिष्ट व्यंजनों के शौकीन हैं? घर पर बनाकर खाएं ये 5 चावल के व्यंजन

चावल कई लोगों की पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल से कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, चावल से पुलाव और बिरयानी जैसे व्यंजनों के अलावा भी कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको चावलों से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और आपके परिवार को भी पसंद आएंगे।

#1 आम पन्ना और चावल आम पन्ना चावल एक बेहतरीन विकल्प है, जो गर्मियों में आपको ठंडक पहुंचाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबाल लें, फिर उसे मिक्सर में पीसकर उसमें पुदीना, जीरा पाउडर, काला नमक और गुड़ मिलाएं। अब इस मिश्रण को उबले हुए चावलों में मिलाकर ठंडा होने दें। इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-C भी भरपूर मात्रा में होता है।

#2 नारियल और चावल नारियल चावल एक ऐसा व्यंजन है, जिसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबाल लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च, करी पत्ता डालें और भूनें। अब इसमें कदूकस किया हुआ नारियल डालें और इसे धीमी आंच पर भूनें। अंत में उबले हुए चावल डालकर अच्छे से मिलाएं और गर्मागर्म परोसें।

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#3 पुदीने के चावल पुदीने के चावल एक खुशबूदार और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने खास अवसरों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबाल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद पुदीने के पेस्ट को डालकर भूनें। अब इसमें उबले हुए चावल डालें और अच्छे से मिलाएं। अंत में नींबू का रस और धनिया पत्ते डालकर गर्मागर्म परोसें।

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#4 खट्टे-मीठे चावल खट्टे-मीठे चावल एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में विविधता लाने के लिए बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबाल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, राई, कड़ी पत्ता डालें। इसके बाद प्याज और टमाटर डालकर भूनें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और गुड़ मिलाएं। अंत में उबले हुए चावल डालकर अच्छे से मिलाएं और गर्मागर्म परोसें।