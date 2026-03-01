LOADING...
आखों के नीचे काले घेरे होने के कारण

क्या आंखों के नीचे काले घेरे होना स्वास्थ्य के लिए है खतरा? जानिए सच्चाई

लेखन सयाली
Mar 01, 2026
12:40 pm
क्या है खबर?

आंखों के नीचे काले घेरे होना एक आम समस्या है, जो अक्सर थकान या नींद की कमी की वजह से होती है। कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा मानते हैं, जबकि यह सच नहीं है। इस लेख में हम इस भ्रम को दूर करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई आंखों के नीचे काले घेरे होना स्वास्थ्य के लिए खतरा है या नहीं। हम इसके पीछे के कारणों और सही जानकारी पर ध्यान देंगे, ताकि सच्चाई का पता चल सके।

नींद की कमी और काले घेरे

कई लोग मानते हैं कि नींद की कमी ही आंखों के नीचे काले घेरे होने का मुख्य कारण है। हालांकि, यह हमेशा सही नहीं होता। कभी-कभी उम्र, परिवार से मिलने वाली विशेषताएं या त्वचा की नाजुकता भी इसके कारण हो सकते हैं। इसलिए, सिर्फ नींद की कमी को ही इसका कारण मानना गलत है। इसके अलावा खराब खान-पान, तनाव और धूप में अधिक समय बिताना आदि भी इसके कारण हो सकते हैं।

तनाव और काले घेरे

तनाव आजकल एक आम समस्या बन गई है और इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तनाव के कारण भी आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं, लेकिन इसे एकमात्र कारण मानना गलत होगा। तनाव के अलावा अन्य कारण जैसे उम्र, परिवार से मिलने वाली विशेषताएं और त्वचा की नाजुकता भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए, सिर्फ तनाव को ही इसका मुख्य कारण मानना सही नहीं होगा।

उम्र का प्रभाव

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हमारी त्वचा पर कई बदलाव आते हैं। इनमें से एक बदलाव आंखों के नीचे काले घेरे होना भी है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा मानना गलत होगा। उम्र बढ़ने के साथ-साथ त्वचा की नाजुकता बढ़ती जाती है, जिससे आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं। इसलिए, इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा मानना एक गलत धारणा हो सकती है।

परिवार से मिलने वाली विशेषताएं

परिवार से मिलने वाली विशेषताएं यानी जीन का योगदान भी इस समस्या में अहम होता है। अगर आपके परिवार में किसी को यह समस्या रही हो तो संभव है कि आपको भी इसका सामना करना पड़े। इसलिए, इसे केवल बाहरी कारणों पर दोष देना उचित नहीं होगा। परिवार से मिलने वाली विशेषताओं के कारण आंखों के नीचे काले घेरे होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा उम्र, तनाव और त्वचा की नाजुकता भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

खान-पान का असर

खराब खान-पान भी आंखों के नीचे काले घेरे होने का एक कारण हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी, विटामिन-C और विटामिन-K की कमी आदि से आंखों की त्वचा प्रभावित होती है। इसलिए, सही खान-पान अपनाना जरूरी है। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना और स्वस्थ डाइट लेना भी महत्वपूर्ण है। इन सभी कारणों से यह साफ होता है कि सिर्फ बाहरी कारणों पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। कई अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

