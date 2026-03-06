पारंपरिक खिचड़ी के अलावा साबूदाना से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, आसान है रेसिपी

साबूदाना को हम अक्सर व्रत के दौरान खाते हैं। आमतौर पर लोग इससे खिचड़ी ही बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साबूदाना से कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आप शायद ही सुने होंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 साबूदाना वड़ा साबूदाना वड़ा एक लोकप्रिय महाराष्ट्रीयन स्नैक है, जिसे आप व्रत में भी बना सकते हैं। इसके लिए साबूदाना को पानी में भिगोकर उसका छिलका निकाल लें, फिर इसमें उबले हुए आलू, मूंगफली, हरी मिर्च और धनिया मिलाकर छोटे-छोटे वड़े बना लें। अब इन वड़ों को तेल में तलकर गर्मागर्म परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं।

#2 साबूदाना डोसा साबूदाना डोसा एक अनोखा विकल्प हो सकता है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए साबूदाना को रातभर पानी में भिगोएं और फिर उसे पीसकर उसका घोल तैयार करें। इस घोल में उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक और नमक मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल डालकर इस घोल से डोसा बनाएं और इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें। यह डोसा कुरकुरा और स्वादिष्ट है।

#3 साबूदाना पुलाव अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो साबूदाना पुलाव एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए साबूदाना को पानी में भिगोकर उसका छिलका निकाल लें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। साथ ही अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और मसाले जैसे जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे पकाएं। यह पुलाव स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।

#4 साबूदाना टिक्की साबूदाना टिक्की एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए साबूदाना को रातभर पानी में भिगोएं और फिर उसका छिलका निकाल लें। अब इसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक और नमक मिलाकर टिक्की तैयार करें। इन टिक्कियों को तवे पर थोड़ा तेल डालकर सेंक लें। यह टिक्की कुरकुरी और स्वादिष्ट हैं, जिन्हें आप चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।