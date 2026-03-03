आम के अचार के अलावा कच्चे आम से बनाए जा सकते हैं ये 5 अनोखे व्यंजन

कच्चे आम का अचार तो हर घर में बनता है। हालांकि, कच्चे आम से आप कई तरह के बेहतरीन व्यंजन भी बना सकते हैं। जी हां, इस फल का खट्टा-मीठा स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा और हर व्यंजन के जायके को दोगुना कर देगा। आइए कच्चे आम से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और आपके परिवार को भी पसंद आएंगे।

#1 कच्चे आम की सब्जी कच्चे आम की सब्जी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और मसालों के साथ पकाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं। इसके बाद इसमें दही या नारियल का दूध डालकर धीमी आंच पर पकाएं। यह सब्जी चावल या रोटी, दोनों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।

#2 कच्चे आम की चटनी कच्चे आम की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप किसी भी खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा नींबू का रस डालकर मिक्सर में पीस लें। आप इसमें पुदीना या धनिया पत्ती भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। यह चटनी पराठे या समोसे के साथ बहुत अच्छी लगती है।

#3 कच्चे आम का शरबत गर्मियों में ठंडा-ठंडा शरबत पीना सबको पसंद होता है और कच्चे आम का शरबत एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को छीलकर मिक्सर में पीस लें, फिर इसमें चीनी, पानी और थोड़ा-सा नींबू रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। आप इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए।

#4 कच्चे आम का पुलाव अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो कच्चे आम का पुलाव एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें कटा हुआ कच्चा आम डालें और सभी मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि मिलाकर अच्छे से पकाएं। अंत में इसमें भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाएं।