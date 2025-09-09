डॉल्फिन से लेकर कबूतर तक: इन 5 जानवरों की सुनने की शक्ति होती है तेज

सुनने की शक्ति हर जीव में अलग-अलग होती है। कुछ जानवरों में यह क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वे कई अनसुनी आवाजों को भी सुन सकते हैं। ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जानते हैं, जिनकी सुनने की शक्ति काफी खास है और जो कई चीजों को उनकी गंध के आधार पर पहचान सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन जानवरों की सुनने की शक्ति बेहतरीन होती है।

#1 डॉल्फिन डॉल्फिन की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये पानी में रहने के बावजूद पानी के ऊपर होने वाली हल्की आवाज को भी सुन सकती हैं। इसके साथ ही डॉल्फिन अपने आसपास की कई चीजों को उनकी आवाज के आधार पर पहचान सकती हैं। डॉल्फिन की सुनने की क्षमता को देखते हुए वैज्ञानिक इसे इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर मानते हैं। इसकी सुनने की क्षमता 200 किलोहर्ट्ज तक होती है, जो इंसानों से कहीं ज्यादा है।

#2 कुत्ता कुत्तों की सुनने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। वे इंसानों से 4 गुना तक ज्यादा सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुत्ते कई ऐसी चीजों को भी पहचान सकते हैं, जो इंसानों के लिए संभव नहीं है। कुत्तों की सुनने की क्षमता 67 किलोहर्ट्ज तक होती है। कुत्तों की इस सुनने की शक्ति के कारण पुलिस और सेना के कुत्तों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे कई चीजों को पहचान सकें।

#3 हाथी हाथियों की सुनने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। हाथी 5 किलोहर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। यह इंसानों से कहीं ज्यादा है। हाथियों की इस सुनने की शक्ति के कारण वे जमीन के नीचे होने वाली हलचल को भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही हाथियों को अपनी आवाज के जरिए एक-दूसरे से संवाद करने में भी मदद मिलती है। हाथियों की सुनने की शक्ति को देखते हुए वैज्ञानिक इसे इंसानों से ज्यादा बेहतर मानते हैं।

#4 चमगादड़ चमगादड़ की सुनने की शक्ति भी बहुत खास होती है। चमगादड़ 200 किलोहर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। इसके साथ ही चमगादड़ अपने आसपास की कई चीजों को उनकी आवाज के आधार पर पहचान सकते हैं। चमगादड़ की इस सुनने की शक्ति को देखते हुए वैज्ञानिक इसे इंसानों से ज्यादा बेहतर मानते हैं।