चिड़ियों से लेकर छिपकली तक: जानिए 5 जानवर जिनकी आंखें होती हैं सबसे तेज

कुछ जानवरों की नजरें इंसानों से कई गुना तेज होती हैं। इसका मतलब है कि कुछ जानवरों की आंखें ऐसी चीजों को भी देख सकती हैं, जो लोगों के लिए मुश्किल है। ये जानवर रात में भी आसानी से देख सकते हैं और ऐसा करने के लिए वे अपनी आंखों की विशेषताओं का उपयोग करते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं, जिनकी नजरें बहुत तेज होती हैं।

#1 चिड़िया चिड़ियों की नजरें इंसानों से कई गुना तेज होती हैं। इसके अलावा चिड़ियों की आंखों में एक खास तरह की रोशनी को देखने की क्षमता होती है, जिससे वे सूरज की रोशनी के कारण होने वाली समस्याओं से बची रहती हैं। चिड़ियों की आंखों में एक अतिरिक्त पलक होती है, जो उन्हें किसी चीज के संपर्क में आने पर झपकने से बचाती है। चिड़ियों की नजरें इंसानों की तुलना में अधिक रंगों को पहचान सकती हैं।

#2 चीता चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और इसकी नजरें भी बहुत तेज होती हैं। चीतों की आंखों में एक खास लेंस होता है, जो उन्हें तेजी से दौड़ने के दौरान भी साफ देखने में मदद करता है। चीतों की आंखें बड़ी होती हैं, जो उन्हें दूर की चीजों को आसानी से देखने में मदद करती हैं। चीतों की नजरें इंसानों से कई गुना तेज होती हैं।

Advertisement

#3 उल्लू उल्लू की आंखों में एक खास तरह का पदार्थ होता है, जो उन्हें रात में आसानी से देखने में मदद करता है। इस पदार्थ की वजह से उल्लू की नजरें इंसानों की तुलना में बहुत तेज होती हैं। उल्लुओं की आंखें बड़ी होती हैं, जो उन्हें रात में दूर की चीजों को आसानी से देखने में मदद करती हैं। उल्लुओं की नजरें इंसानों की तुलना में कई गुना तेज होती हैं।

Advertisement

#4 बिल्लियां बिल्लियां भी इंसानों से ज्यादा चीजों को देख सकती हैं। इसका कारण है कि बिल्लियों की आंखों में ज्यादा रोशनी को पकड़ने की क्षमता होती है, जो उन्हें अंधेरे में भी चीजों को देखने में मदद करती है। बिल्लियों की आंखें बड़ी होती हैं, जो उन्हें दूर की चीजों को आसानी से देखने में मदद करती हैं। बिल्लियों की नजरें इंसानों से कई गुना तेज होती हैं।