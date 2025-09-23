मानव से अधिक जीते हैं ये 5 जानवर, जानिए इनकी उम्र

अधिकतर जानवरों की उम्र मानव से कम होती है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं, जो मानव से अधिक जीते हैं। इन जानवरों में से कई तो ऐसे हैं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही पांच जानवरों के बारे में बताते हैं, जिनकी उम्र मानव की तुलना में अधिक होती है और इनमें से कुछ तो 100 से ज्यादा साल जीते हैं।

#1 बोहेड व्हेल बोहेड व्हेल एक बड़ी मछली है, जो उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यह व्हेल अपने जीवनकाल में कई बार बच्चे पैदा करती है। इसकी प्रजनन दर बहुत कम होती है, लेकिन यह 100 साल से ज्यादा जी सकती है। इस व्हेल की लंबाई 50 फीट से अधिक होती है और इसका वजन 75 टन से ज्यादा होता है। यह मछली 4 टन तक वजन का खाना खा सकती है।

#2 ग्रीनलैंड शार्क ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागरों में पाई जाने वाली एक बड़ी मछली है। यह मछली लगभग 400 साल तक जी सकती है, जिससे यह मानव से भी अधिक जीती है। इसका वजन 1,000 किलोग्राम से अधिक होता है और इसकी लंबाई 7 मीटर तक होती है। इस शार्क को सबसे धीमी शार्क भी कहा जाता है क्योंकि इसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।

#3 कोई फिश कोई फिश एक बड़ी गोल्डफिश की प्रजाति है, जो अपने रंगों और आकार के लिए जानी जाती है। यह मछली 200 साल से भी ज्यादा जी सकती है। इसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक होता है और इसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। इस मछली को पानी के टैंक या तालाब में पाला जा सकता है। यह मछली बहुत ही शांत होती है और इसे पालना बहुत आसान होता है।

#4 टुआटेरा टुआटेरा न्यूजीलैंड की एक बड़ी छिपकली है, जो लगभग 100 साल तक जीती है। इसका वजन 2 किलो तक होता है और इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस छिपकली को पानी के टैंक या बगीचे में पाला जा सकता है। यह छिपकली बहुत ही शांत होती है और इसे पालना बहुत आसान होता है। इसकी त्वचा पर कांटेदार उभार होते हैं, जो इसे बहुत सुंदर बनाते हैं।