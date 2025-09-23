इन लोगों के लिए लौकी का सेवन हो सकता है नुकसानदायक, जानिए क्यों

लौकी को घीया भी कहा जाता है। यह एक पौष्टिक सब्जी है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लौकी के सेवन से कई स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि लौकी के अधिक सेवन से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और किन लोगों को इसे अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए।

#1 गर्भवती महिलाएं न खाएं गर्भवती महिलाओं के लिए लौकी का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, लौकी में मौजूद कुछ तत्व गर्भाशय को प्रभावित कर सकते हैं और इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को लौकी का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और किसी भी नए खाने को अपने भोजन में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को कच्ची लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए।

#2 कम ब्लड प्रेशर वाले करें लौकी का सीमित सेवन अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप पहले से ही कम है तो उसे लौकी का सीमित सेवन करना चाहिए। लौकी में मौजूद पोटेशियम की अधिक मात्रा रक्तचाप को और कम कर सकती है। इससे शरीर में कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कम ब्लड प्रेशर वाले लोग लौकी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें और किसी भी नए खाने को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

#3 किडनी स्टोन से पीड़ित लोग न खाएं लौकी किडनी स्टोन से पीड़ित लोगों को लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। लौकी में ऑक्सलेट नामक तत्व होता है, जो किडनी स्टोन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा लौकी में मौजूद पोटेशियम की अधिक मात्रा भी किडनी स्टोन के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए किडनी स्टोन वाले लोग लौकी का सेवन करने से बचें और किसी भी नए खाने को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

#4 ऑपरेशन वाले लोग भी न खाएं लौकी अगर किसी व्यक्ति की हाल ही में ऑपरेशन हुआ है तो उसे भी लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। लौकी में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद पाचन क्रिया कमजोर रहती है। ऐसे में फाइबर युक्त आहार पाचन क्रिया पर दबाव डाल सकता है और समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए ऑपरेशन वाले लोग लौकी का सेवन करने से बचें और किसी भी नए खाने को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।