जानवरों की नींद से जुड़े 5 रोचक तथ्य, जानिए इनका क्या है रहस्य

जानवरों की नींद से जुड़ी बातें अक्सर हमारे लिए एक रहस्य बनी रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर कैसे और कब सोते हैं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जानिए कि कैसे कुछ जानवर अपनी नींद के दौरान भी जागते रहते हैं और कैसे कुछ जानवर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सोते हैं।

#1 डॉल्फिन्स की नींद डॉल्फिन्स अपनी आंखों के एक हिस्से को बंद करके सोती हैं, जिससे वे अपने शरीर को हवा दे सकें और शार्क जैसी शिकारी से बच सकें। यह प्रक्रिया 'एकतरफा धीमी लहर नींद' कहलाती है। इस तरह डॉल्फिन्स आधा दिमाग सोता है और आधा जागता रहता है। इससे वे अपने आसपास के माहौल को भी महसूस कर पाती हैं और उन्हें किसी खतरे का पता चल जाता है। इस अनोखे तरीके से डॉल्फिन्स अपनी नींद पूरी करती हैं।

#2 बत्तखों का समूह में सोना बत्तखें अक्सर समूह में सोती हैं और जब एक बत्तख जागती है तो वह अपने साथियों को भी जगाती है ताकि सब मिलकर किसी खतरे का सामना कर सकें। अगर किसी बत्तख को खतरा महसूस होता है तो वह तुरंत अपने साथियों को चेतावनी देती है और सभी बत्तखें एक साथ जाग जाती हैं। इस तरह बत्तखें मिलकर अपनी सुरक्षा करती हैं और एक-दूसरे का ध्यान रखती हैं, जिससे उनका जीवन आसान बनता है।

Advertisement

#3 ऊंटों का झपकी लेना ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं, जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वे दिन में कुछ समय झपकी लेते हैं ताकि उन्हें तेज धूप से आराम मिले। ऊंटों की यह झपकी सुबह और शाम के समय होती है जब तापमान कम होता है। इस तरह ऊंट अपने शरीर को ठंडा रखते हैं और ऊर्जा बचाते हैं। यह तरीका उन्हें गर्मियों के दौरान अधिक सक्रिय रहने में मदद करता है, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं।

Advertisement

#4 पेंगुइन का खड़े होकर सोना पेंगुइन खड़े होकर सोते हैं और कभी-कभी चलते हुए भी झपकी लेते हैं। यह तरीका उन्हें ठंड से बचाए रखने में मदद करता है। पेंगुइन अपने पैरों पर खड़े होकर सोते हैं ताकि उनका शरीर गर्म बना रहे और वे ठंड से बच सकें। इसके अलावा, चलते हुए झपकी लेने से वे अपने माहौल को भी महसूस कर पाते हैं और किसी खतरे का पता चल जाता है। इस तरह पेंगुइन अपनी नींद पूरी करते हैं।