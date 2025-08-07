बहुत कम तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं ये 5 जानवर, जानें कैसे

जानवरों को जीवित रहने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और कुछ जानवर बहुत कम तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। ये जानवर बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनका शरीर इस तरह से ढल गया है कि ये ठंडे तापमान को सहन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं, जो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बहुत कम तापमान सहन कर सकते हैं।

#1 ध्रुवीय भालू ध्रुवीय भालू दुनिया के सबसे बड़े भूरे भालू की एक उप-प्रजाति है, जो आर्कटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका वजन 450 किलोग्राम से अधिक होता है और ये 10 फीट लंबे होते हैं। ध्रुवीय भालू का शरीर मोटी परत वाली सफेद फर से ढका होता है, जो उन्हें ठंड से बचाता है और उनके लिए शिकार करना आसान बनाता है।

#2 आर्कटिक लोमड़ी आर्कटिक लोमड़ी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका वजन 3-7 किलोग्राम के बीच होता है और ये लगभग 26 इंच लंबे होते हैं। ये जानवर अपने शरीर में मोटी परत वाली फर के कारण ठंड को सहन कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त गर्मियों के दौरान इनका फर भूरा होता है, जबकि सर्दियों में सफेद होता है, जो उन्हें बर्फ में छिपने में मदद करता है।

#3 आर्कटिक गिलहरी आर्कटिक गिलहरी भी एक ऐसा जानवर है, जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक छोटी-सी गिलहरी होती है, जो अपने बिलों में रहती है। इस तरह के बिल ठंडे तापमान को सहन करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त गर्मियों के दौरान ये बिल बर्फ से पिघलने के बाद बनते हैं। आर्कटिक गिलहरी अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होती है, जिससे यह ठंड सहन कर पाती है।

#4 मस्क ऑक्स मस्क ऑक्स एक बड़ा जानवर है, जो आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका वजन 400 किलोग्राम से 900 किलोग्राम तक होता है। इस जानवर के लिए ठंडे तापमान सहन करना आसान है क्योंकि इसके शरीर पर मोटी परत वाली फर होती है। इसके अतिरिक्त गर्मियों के दौरान यह जानवर अपनी गर्मी को कम करने के लिए अपना फर गिरा देता है और ठंडे तापमान पर खुद को ढकने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करता है।