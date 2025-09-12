कूदन में माहिर होते हैं ये 5 जानवर, जानिए इनके बारे में

कई जानवरों को कूदना बहुत पसंद है। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं, जो अपनी लंबाई से 30 गुना ऊंची कूद लगाते हैं। इस सूची में लाल कंगारू से लेकर इम्पाला तक के जानवर शामिल हैं। ये सभी जानवर अपनी लंबाई के मुकाबले कई गुना ऊंची कूद लगाते हैं। इन जानवरों की कूदने की क्षमता काफी ज्यादा है, जो उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। आइए उन पांच जानवरों के बारे में जानते हैं।

#1 लाल कंगारू लाल कंगारू की लंबाई लगभग 8 फीट तक होती है, लेकिन वह अपनी लंबाई से 30 गुना ऊंची कूद लगाता है। इसका मतलब है कि वह लगभग 240 फीट ऊंचे तक कूद सकता है। लाल कंगारू की यह क्षमता उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। उनकी कूदने की ताकत उन्हें जंगल में सुरक्षित रहने और शिकार से बचने में मदद करती है। इस कारण लाल कंगारू को जंगल का सबसे तेज कूदने वाला जानवर माना जाता है।

#2 इम्पाला इम्पाला एक प्रकार का हिरण होता है, जो अपनी लंबाई से लगभग 10 गुना ऊंची कूद लगाता है। इम्पाला लगभग 10 फीट तक कूद सकता है। इम्पाला की यह क्षमता उन्हें जंगल में सुरक्षित रहने और शिकार से बचने में मदद करती है। इम्पाला की कूदने की ताकत उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाती है और उन्हें जंगल में तेज और फुर्तीला बनाती है।

#3 कूगर कूगर एक प्रकार का बड़ा बिल्ली जैसा जानवर होता है, जो अपनी लंबाई से 20 गुना ऊंची कूद लगा सकता है। कूगर लगभग 15 फीट तक कूद सकता है। कूगर की यह ताकत उन्हें जंगल में शिकार करने और शिकार से बचने में मदद करती है। उनकी कूदने की क्षमता उन्हें तेज और फुर्तीला बनाती है, जिससे वे आसानी से ऊंचे स्थानों तक पहुंच सकते हैं।

#4 ट्री फ्रॉग ट्री फ्रॉग एक प्रकार का मेंढक होता है, जो अपनी लंबाई से 50 गुना ऊंची कूद लगा सकता है। इसका मतलब है कि ट्री फ्रॉग लगभग 20 फीट तक कूद सकता है। ट्री फ्रॉग की यह ताकत उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और ऊंचे स्थानों पर पहुंचने में मदद करती है। उनकी कूदने की क्षमता उन्हें जंगल में फुर्तीला बनाती है और वे आसानी से ऊंचे स्थानों तक पहुंच सकते हैं।