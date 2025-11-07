घर के माहौल को सकारात्मक बना देती हैं इन 5 जानवरों की मूर्ति या तस्वीर

पुराने समय से ही कई जानवर अच्छे भाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र में भी इन जानवरों के महत्व को बताया गया है। माना जाता है कि इन जानवरों की तस्वीर या मूर्ति रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आइए आज हम आपको उन पांच शुभ जानवरों के बारे में बताते हैं, जिनकी तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से समृद्धि आ सकती है।

#1 घोड़ा घोड़ा ताकत, गति और समृद्धि का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, घोड़े की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से ऊर्जा बढ़ती है और कामों में सफलता मिलती है, खासकर अगर घोड़े की तस्वीर या मूर्ति को पश्चिम दिशा में रखा जाए तो यह विशेष लाभ देता है। इसके अलावा घोड़े की तस्वीर या मूर्ति को पानी से भरे बर्तन के पास रखने से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

#2 कछुआ कछुआ लंबे जीवन और स्थिरता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि कछुए की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से परिवार के सदस्यों की उम्र लंबी होती है और वे स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा कछुए की तस्वीर या मूर्ति को पानी से भरे बर्तन में रखने से भी घर में शांति बनी रहती है। कछुए को घर में रखने से परिवार के सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति प्यार और सहयोग बढ़ता है।

#3 हाथी हाथी समझदारी, ताकत और समृद्धि का प्रतीक है। हाथी की तस्वीर या मूर्ति को घर के प्रवेश द्वार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है। इसके अलावा हाथी की तस्वीर या मूर्ति को उत्तर दिशा में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और काम में सफलता मिलती है। हाथी की मूर्ति को धन की देवी लक्ष्मी के सामने रखने से भी समृद्धि बढ़ती है।

#4 कछुआ और घोड़ा मिलाकर रखना अगर आप दोनों शुभ जानवरों यानी कछुए और घोड़े को एक साथ मिलाकर रखते हैं तो यह विशेष लाभकारी माना जाता है। इस मेल से घर में समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा यह मेल घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इस तरह से इन दोनों शुभ जानवरों का मेल आपके घर में खुशहाली और समृद्धि लाने में मदद करता है।