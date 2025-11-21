राजस्थान: रणथंभौर नेशनल पार्क में आसानी से देखे जा सकते हैं ये 5 जंगली जानवर

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध और बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है। यह पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यहां पर्यटक सफारी के जरिए बाघों को देखने आते हैं। इसके अलावा यहां अन्य कई जानवर भी देखे जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको रणथंभौर नेशनल पार्क में आसानी से देखे जाने वाले पांच प्रमुख जंगली जानवरों के बारे में बताएंगे।

#1 रॉयल बंगाल टाइगर रणथंभौर नेशनल पार्क का सबसे प्रमुख आकर्षण रॉयल बंगाल टाइगर है। यहां पर आपको बाघों को खुले जंगल में घूमते-फिरते देखा जा सकता है। सुबह और शाम की सफारी में इनका दीदार करने का मौका मिलता है। बाघों की गतिविधियों को देखने के लिए लोग खास तौर पर आते हैं। इनका शाही अंदाज और ताकतवर शरीर सभी को प्रभावित कर देता है। यहां बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

#2 भारतीय तेंदुआ भारतीय तेंदुआ भी रणथंभौर नेशनल पार्क में आसानी से देखा जा सकता है। यह एक खूबसूरत और चालाक शिकार करने वाला जानवर है, जो पेड़ों पर चढ़कर शिकार करना पसंद करता है। दिन के समय ये अक्सर पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हुए मिलते हैं। इनकी चित्तीदार खाल इन्हें जंगल में छिपने में मदद करती है, जिससे इन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके शिकार करने की कला और सुंदरता को देखना एक अनोखा अनुभव है।

#3 स्लॉथ भालू रणथंभौर नेशनल पार्क में स्लॉथ भालू भी देखे जा सकते हैं, जो अपनी भारी भरकम शरीर और अनोखे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये आमतौर पर पेड़ों पर चढ़कर रहते हैं और रात के समय सक्रिय रहते हैं। दिन के दौरान ये अक्सर पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हुए मिलते हैं। इनकी भारी भरकम शरीर और अनोखे व्यवहार को देखना एक अनोखा अनुभव है।

#4 सांभर हिरण सांभर हिरण रणथंभौर नेशनल पार्क में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये मध्यम आकार के हिरण होते हैं, जिनकी खाल भूरे रंग की होती है। इनकी सींगें भी काफी लंबी होती हैं, जो इन्हें खास बनाती हैं। सांभर हिरण समूह में रहते हैं और घास-फूस खाते रहते हैं। इनकी सामाजिक जीवनशैली इन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। इनका झुंड बनाकर रहना इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है।