स्मोकी आई मेकअप लुक पाने के लिए अपनाएं ये तरीका, लगेंगी बेहद खूबसूरत

स्मोकी आंखें किसी भी मेकअप लुक को खास बना सकती हैं। यह लुक न केवल रात की पार्टियों के लिए उपयुक्त है, बल्कि दिन के समय भी इसे अपनाया जा सकता है। सही तकनीक और उत्पादों का उपयोग करके आप अपनी आंखों को आकर्षक बना सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप बेहतरीन स्मोकी आई लुक पा सकती हैं।

#1 आंखों को तैयार करें स्मोकी आई मेकअप करने से पहले अपनी आंखों को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखों को साफ करें और उन पर बेस लगाएं। बेस लगाने से आईशैडो और आईलाइनर लंबे समय तक टिके रहते हैं और आंखों का रंग ज्यादा गहरा दिखता है। इसके बाद हल्का कंसीलर लगा सकते हैं ताकि त्वचा की असमानताएं छिप जाएं और आंखें एक समान दिखें। यह कदम आपके स्मोकी आई लुक को और भी खूबसूरत बनाएगा।

#2 बेस रंग चुनें स्मोकी आई लुक के लिए बेस रंग चुनना बहुत अहम है। इसके लिए हल्का ग्रे या भूरा आईशैडो सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसे अपनी आंखों के ऊपर पूरी पलक पर लगाएं और अच्छी तरह से मिलाएं। इससे आपकी आंखें गहरी और आकर्षक दिखेंगी। अगर आप और भी गहरा प्रभाव चाहती हैं तो बेस रंग के ऊपर गहरा काला या गहरा ग्रे आईशैडो लगाएं। इससे आपका स्मोकी आई लुक और भी निखर कर आएगा।

#3 डिफाइन आईलाइनर का उपयोग करें अपनी आंखों को और भी निखारने के लिए डिफाइन आईलाइनर का उपयोग करें। इसे अपनी आंखों के नीचे और ऊपर दोनों पर लगाएं। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो केवल नीचे वाले हिस्से पर आईलाइनर लगाएं ताकि आपकी आंखें बड़ी और खुली-खुली दिखें। इसके बाद हल्के हाथों से उंगलियों या ब्रश की मदद से आईलाइनर को मिलाएं ताकि कोई कठोर रेखा न रहे और लुक स्मूद दिखे। इससे आपकी आंखें और भी आकर्षक लगेंगी।

#4 मस्कारा लगाएं स्मोकी आई मेकअप पूरा करने के लिए मस्कारा लगाना बहुत जरूरी है। यह आपके लुक को पूरा करता है और आपकी पलकों को घना दिखाता है। इसके लिए वॉल्यूम देने वाले मस्कारा का उपयोग करें ताकि आपकी पलके घनी और खूबसूरत दिखें। मस्कारा लगाने से आपकी आंखें और भी आकर्षक लगेंगी और आपका स्मोकी आई लुक बेहतरीन दिखेगा। इसे लगाने से आपका पूरा लुक और भी निखर कर आएगा और आपकी आंखें बड़ी और खुली-खुली दिखेंगी।