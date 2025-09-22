इन 5 जानवरों की आंखें होती हैं बहुत खूबसूरत, जानिए उनके बारे में

आंखें किसी भी जीव का अहम हिस्सा होती हैं, जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। जानवरों की आंखें भी खास होती हैं, जो उनके अनोखे गुणों का परिचायक होती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे ही जानवरों की बात करेंगे, जिनकी आंखें बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं। इन जानवरों की आंखों की खासियतें जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इनकी सुंदरता का आनंद ले पाएंगे। आइए इन जानवरों के बारे में जानते हैं।

#1 मोर मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है और इसकी आंखें बेहद खूबसूरत होती हैं। मोर की आंखों में नीला और हरा रंग होता है, जो सूरज की रोशनी में चमकता है। इनकी आंखों का यह रंग इन्हें खास बनाता है। इसके अलावा मोर की आंखों में एक अनोखी चमक होती है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाती है। मोर की आंखें उनकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं और इन्हें एक खास पहचान देती हैं।

#2 सियामी बिल्ली सियामी बिल्ली अपने अनोखे रंग और डिजाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी आंखें भी बहुत खास होती हैं। सियामी बिल्लियों की आंखें नीली होती हैं, जो उन्हें एक अलग पहचान देती हैं। इनकी आंखों का यह रंग बहुत सुंदर लगता है और इन्हें देखने पर एक अलग ही खुशी मिलती है। सियामी बिल्लियों की आंखों की चमक और गहराई इन्हें और भी आकर्षक बनाती है।

#3 हिम तेंदुआ हिम तेंदुआ एक ऐसा जानवर है, जो ठंडे इलाकों में रहता है और इसकी आंखें भी बहुत खास होती हैं। हिम तेंदुए की आंखें बड़ी और गहरी होती हैं, जो इन्हें एक अलग पहचान देती हैं। इनकी आंखों का यह रंग सफेद पर गहरे धब्बों वाला होता है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाता है। हिम तेंदुए की आंखों की चमक और गहराई इन्हें और भी खास बनाती है।

#4 उल्लू उल्लू को रात का पक्षी कहा जाता है और इसकी आंखें भी बहुत खास होती हैं। उल्लू की आंखें बड़ी-बड़ी होती हैं, जिससे यह रात में आसानी से देख सकता है। इनकी आंखों का यह रंग सफेद होता है, जो इन्हें एक अलग पहचान देता है। इसके अलावा उल्लू की आंखों की चमक और गहराई इन्हें और भी आकर्षक बनाती है। उल्लू की आंखें रात के अंधेरे में भी उन्हें साफ देखने की क्षमता देती हैं।