बहुत खास हैं ये प्राचीन भारतीय पेंटिंग तकनीक, एक बार जरूर आजमाएं

लेखन अंजली
Jan 13, 2026
08:06 pm
क्या है खबर?

भारत की चित्रकारी तकनीक न केवल सुंदरता में बेहतरीन हैं, बल्कि इनका इतिहास भी बहुत समृद्ध है। प्राचीन समय से ही भारत में अलग-अलग प्रकार की चित्रकारी तकनीकों का उपयोग किया जाता रहा है। ये तकनीकें न केवल कला की दृष्टि से अहम हैं, बल्कि इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक गहराई भी होती है। इस लेख में हम आपको पांच प्राचीन भारतीय पेंटिंग तकनीकों के बारे में बताएंगे, जो आज भी प्रचलित हैं और इनका महत्व समझाएंगे।

#1

मधुबनी चित्रकारी

मधुबनी चित्रकारी बिहार की एक प्रसिद्ध कला है, जो मुख्य रूप से शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान बनाई जाती है। इस कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और इसे मिट्टी पर उकेरा जाता है। मधुबनी चित्रकारी में देवी-देवताओं, प्राकृतिक दृश्यों और ग्रामीण जीवन को दर्शाया जाता है। यह कला न केवल सुंदरता में बेहतरीन है, बल्कि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक गहराई भी होती है।

#2

वारली चित्रकारी

वारली चित्रकारी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है, जिसमें आदिवासी जीवन शैली को दर्शाया जाता है। इस कला में सफेद रंगों का उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी पर उकेरे जाते हैं। वारली चित्रकारी में आदिवासी लोग, जानवर, पेड़-पौधे और प्राकृतिक दृश्य दर्शाए जाते हैं। यह कला न केवल सुंदरता में बेहतरीन है, बल्कि इसमें आदिवासी जीवन की सरलता और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को भी दिखाया जाता है।

#3

पट्टचित्र चित्रकारी

पट्टचित्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल की एक अनोखी कला शैली है, जिसमें कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। इस कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और इसे धार्मिक स्थलों पर लगाया जाता है। पट्टचित्र चित्रकारी में हिंदू देवी-देवताओं, महाकाव्य पात्रों और धार्मिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। यह कला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि इसकी तकनीक भी बहुत ही जटिल और सुंदर होती है।

#4

कलमकारी चित्रकारी

कलमकारी आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक कला शैली है, जिसमें कपड़ों पर हाथ से चित्र बनाए जाते हैं। इस कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और इसे धार्मिक स्थलों पर लगाया जाता है। कलमकारी चित्रकारी में हिंदू देवी-देवताओं, महाकाव्य पात्रों और धार्मिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। यह कला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि इसकी तकनीक भी बहुत ही जटिल और सुंदर होती है।

#5

फूलकारी

फूलकारी पंजाब की एक प्रसिद्ध कढ़ाई तकनीक है, जिसमें कपड़े पर रंग-बिरंगे फूलों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इस कला में चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता है और इसे पारंपरिक वस्त्रों जैसे कि दुपट्टा, चुन्नी आदि पर लगाया जाता है। फूलकारी न केवल सुंदरता में बेहतरीन है, बल्कि इसमें पंजाबी संस्कृति और ग्रामीण जीवन की झलक भी मिलती है। इन सभी चित्रकारी तकनीकों ने भारतीय संस्कृति और धरोहर को संजोए रखा है।

