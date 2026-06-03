प्राचीन भारत के ये प्रमुख शहर हैं इतिहास के लिए महत्वपूर्ण
क्या है खबर?
भारत की धरती पर कई ऐसे पुराने शहर हैं, जिन्होंने देश के इतिहास को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। ये शहर न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनकी इमारतें और संस्कृति भी बहुत सुंदर हैं। इन शहरों में घूमने से आपको भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आइए आज हम आपको पुराने शहरों के बारे में बताते हैं।
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वाराणसी
उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी को बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी हिंदू धर्म के लिए बहुत अहम है क्योंकि यहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ और घाटों की सुंदरता देखने लायक हैं।
#2
हंपी
कर्नाटक राज्य में स्थित हंपी एक प्राचीन शहर है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा करता था। यहां कई मंदिर, महल, बाजार और अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं जो उस समय की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। हंपी में विटला मंदिर, हजारा रमेश्वर मंदिर, विराट स्वामी मंदिर आदि देखने लायक स्थल हैं। हंपी विश्व धरोहर स्थल भी है और यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं।
#3
लुधियाना
पंजाब राज्य में स्थित लुधियाना को 'मशालों का शहर' भी कहा जाता है। यह शहर अपने कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है। यहां कई फैक्ट्रियां हैं जो दुनियाभर में कपड़ों की सप्लाई करती हैं। इसके अलावा लुधियाना में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे कि गुग्गा माई मंदिर, नेहरू रोज गार्डन आदि। यहां आकर आप पंजाब की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं।
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पुष्कर
राजस्थान राज्य में स्थित पुष्कर को 'पुष्कर तीर्थ' के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर मेले के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं। पुष्कर में कई मंदिर, झीलें, बाजार आदि देखने लायक स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं।