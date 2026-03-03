बादाम बनाम अखरोट: इनमें से किसमें होती है प्रोटीन की भरपूर मात्रा? जानें
बादाम और अखरोट दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इनका सेवन कई लोगों के रोजमर्रा के खाने का हिस्सा होता है। हालांकि, दोनों में पोषण के मामले में थोड़ा अंतर है। ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें से कौन ज्यादा प्रोटीन का स्त्रोत है? आइए जानते हैं कि बादाम और अखरोट में से किसका सेवन करना ज्यादा फायदेमंद है और इनमें से किसका सेवन करना ज्यादा फायदेमंद है।
बादाम
बादाम में प्रोटीन की मात्रा
बादाम में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। 100 ग्राम बादाम में लगभग 21.2 ग्राम प्रोटीन होती है। यह मात्रा शाकाहारी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके अलावा बादाम में मौजूद प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। साथ ही बादाम में विटामिन-E, मैग्नीशियम और रेशे भी होते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी होते हैं।
अखरोट
अखरोट में प्रोटीन की मात्रा
अखरोट भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। 100 ग्राम अखरोट में लगभग 15.2 ग्राम प्रोटीन होती है, जो इसे पौधों पर आधारित प्रोटीन का एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। अखरोट में मौजूद प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसके अलावा अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो दिमागी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
चयन
बादाम बनाम अखरोट: क्या ज्यादा प्रोटीन युक्त?
अब सवाल यह है कि इनमें से कौन ज्यादा प्रोटीन युक्त है? इस मामले में बादाम स्पष्ट रूप से आगे है क्योंकि इसमें अखरोट की तुलना में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा बादाम में मौजूद अन्य पोषक तत्व भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि, दोनों ही नट्स अपने-अपने तरीके से सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इन्हें संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए।
फायदे
बादाम और अखरोट के अन्य फायदे
बादाम और अखरोट दोनों ही अपने-अपने तरीके से सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन-E त्वचा को स्वस्थ रखता है और बालों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, वहीं अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमागी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इन दोनों का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए ताकि इनके सभी लाभ मिल सकें और कोई भी नकारात्मक असर न हो।