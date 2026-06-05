खुल गई है 'फूलों की घाटी', जानिए इसके मुख्य आकर्षण और अन्य अहम बातें

उत्तराखंड में स्थित 'फूलों की घाटी' को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान अपनी अनोखी वनस्पतियों और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली और रंग-बिरंगे फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फूलों की घाटी ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो अब यात्रा के लिए खुल गई है। यहां की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है।

रास्ता फूलों की घाटी पहुंचने का रास्ता फूलों की घाटी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जौलीग्रांट है। यहां से आप गोविंदघाट तक ट्रेन ले सकते हैं, फिर गोविंदघाट से फूलों की घाटी तक लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यह यात्रा लगभग 6-7 घंटे की होती है। रास्ते में आपको कई छोटे-छोटे गांव और खूबसूरत नदियां देखने को मिलेंगी। ट्रेकिंग करते समय आपको हिमालय की ऊंची चोटियां भी नजर आएंगी, जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाती हैं।

जगहें फूलों की घाटी में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थान फूलों की घाटी में कई खूबसूरत स्थान हैं, जहां आप जा सकते हैं। इनमें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, घांघरिया गांव और पांडुकेश्वर शामिल हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 6 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है, जो बहुत ही रोमांचक है। घांघरिया गांव में आप स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। पांडुकेश्वर में प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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मौसम यहां के मौसम का हाल फूलों की घाटी का मौसम साल भर ठंडा रहता है, इसलिए यहां के लिए गर्म कपड़े साथ लेकर जाना ही सही रहता है। गर्मियों में तापमान 15-20 डिग्री रहता है, जबकि सर्दियों में यह 0 डिग्री तक गिर सकता है। बारिश के दौरान रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। इसलिए, इस दौरान यात्रा करने से बचें। सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर तक होता है, जब फूल खिले होते हैं।

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