मध्य पूर्वी पकवान फलाफल बन रहा है भारतियों की पसंद, जानिए इस व्यंजन की खास बातें

फलाफल एक प्रसिद्ध मध्य पूर्वी स्नैक है, जिसे मुख्य रूप से चने और मसालों से तैयार किया जाता है। यह पिछले कुछ सालों से भारतियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इसकी खासियत यह इसका कुरकुरा बाहरी हिस्सा और नरम अंदरूनी हिस्सा है। इसे अक्सर पीटा ब्रेड और सलाद के साथ परोसा जाता है। आइए फलाफल से जुड़ी कुछ अहम बातें जानते हैं, जो इस व्यंजन को खास बना देती हैं।

#1 फलाफल का इतिहास फलाफल की उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जन्म मिस्र में हुआ, जबकि अन्य इसे लेबनान, सीरिया या फिलिस्तीन से जोड़ते हैं। प्राचीन मिस्र में इसे 'टमिया' कहा जाता था और यह तिल के बीजों से बनाया जाता था। समय के साथ, यह नाश्ता अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गया और इसके बनाने के तरीके में थोड़े बदलाव किए गए। आज के समय में यह हर देश में खाया जा रहा है।

#2 फलाफल के प्रकार फलाफल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें तला हुआ और बेक्ड फलाफल शामिल होते हैं। तले हुए फलाफल कुरकुरे होते हैं और इन्हें पीटा ब्रेड, सलाद और ताहिनी सॉस के साथ खाया जाता है। दुरसी ओर, बेक्ड फलाफल सेहत के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि इन्हें तेल में तलने के बजाय ओवन में पकाया जाता है। बेक्ड फलाफल को सलाद के साथ खाया जा सकता है और सॉस आदि में भी डुबोया जा सकता है।

#3 फलाफल बनाने की रेसिपी फलाफल बनाने के लिए सबसे पहले सूखे चनों को रातभर पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद इन्हें पीसकर इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती आदि मिलाई जाती है। इस मिश्रण को छोटे गोले बनाकर तेल में तला जाता है या बेक कर लिया जाता है। कुछ लोग इसमें हरी मिर्च और पुदीना भी मिलाते हैं। इसके बाद इसे पीटा ब्रेड, सलाद और ताहिनी सॉस के साथ परोसा जाता है।

#4 फलाफल के फायदे फलाफल एक पौष्टिक नाश्ता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ये मांसाहारी भोजन का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। यह शाकाहारियों के लिए भी आदर्श है, क्योंकि इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है। इसमें मौजूद लहसुन और हरी मिर्च जैसे मसाले पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और पेट के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यह फाइबर से भरपूर होता है, जो आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।