पुर्तगाल के लिस्बन घूमने की बना रहे हैं योजना? पहले जान लें ये जरूरी बातें

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर अपने पुराने महलों, आकर्षक गलियों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की संकरी गलियां, रंग-बिरंगे घर और शानदार दृश्यों के कारण यह पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अगर आप लिस्बन की यात्रा करने जा रहे हैं तो यह लेख आपके लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि इसमें हम आपको इस शहर से जुड़ी कई अहम बातें बताएंगे।

#1 लिस्बन कैसे पहुंचे? लिस्बन दुनिया के किसी भी हिस्से से हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां का हवाई अड्डा हुम्बर्टो डेलगाडो शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी, मेट्रो या बस द्वारा इस हवाई अड्डे से शहर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप यूरोप के किसी अन्य देश से आ रहे हैं तो वहां से सीधी फ्लाइट लेना अच्छा रहेगा। भारत से लिस्बन के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है, इसलिए आपको बीच में ले ओवर वाली फ्लाइट लेनी पड़ेगी।

#2 यहां होटल और होस्टल्स में ठहरें लिस्बन में ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप यहां होटल, होस्टल या फिर घर के कमरे किराए पर ले सकते हैं। होस्टल्स आमतौर पर सस्ते होते हैं और इनमें अन्य यात्रियों से मिलने का मौका मिलता है। अगर आप परिवार संग यात्रा कर रहे हैं तो होटल या किराए पर घर लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। यहां के होटल और होस्टल्स में आपको आरामदायक कमरे और सुविधाएं मिलेंगी, जो आपकी यात्रा को सुखद बना सकती हैं।

#3 स्थानीय परिवहन के साधन लिस्बन में घूमने के लिए सार्वजनिक परिवहन बहुत अच्छा साधन है। आप बस, ट्राम या मेट्रो का उपयोग कर सकते हैं। ट्राम 28, जो आपको पुराने स्थलों तक ले जाती है, बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा छोटे वाहन भी ले सकते हैं, जो मजेदार अनुभव है। अगर आप ज्यादा आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो कैब का विकल्प चुन सकते हैं। यहां का सार्वजनिक परिवहन पर्यटकों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित है।

#4 लिस्बन में घूमने के लिए लोकप्रिय जगहें लिस्बन में कई आकर्षक स्थल हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। बेलम टॉवर, जेरोनिमोस मठ, अल्फामा जिला और रोसीयो प्लाजा आदि जगहें देखने लायक हैं। इसके अलावा लिस्बन ओशियनारियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। इसके साथ ही लिस्बन किला भी एक शानदार स्थल है, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है।