होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / फ्रांस का प्रसिद्ध पकवान है रैटैटूई, जानिए इस पारंपरिक व्यंजन से जुड़ी अहम बातें
फ्रांस का प्रसिद्ध पकवान है रैटैटूई, जानिए इस पारंपरिक व्यंजन से जुड़ी अहम बातें
रैटैटूई के बारे में सब कुछ

फ्रांस का प्रसिद्ध पकवान है रैटैटूई, जानिए इस पारंपरिक व्यंजन से जुड़ी अहम बातें

लेखन सयाली
Mar 11, 2026
06:38 pm
क्या है खबर?

रैटैटूई फ्रांस का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो मुख्य रूप से सब्जियों से तैयार किया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें किसी भी प्रकार का मांस नहीं होता और यह वैश्विक स्तर पर बहुत मशहूर है। रैटैटूई को अलग-अलग प्रकार की सब्जियों का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको इस व्यंजन से जुड़ी अहम बातें बताते हैं।

इतिहास

रैटैटूई का इतिहास

रैटैटूई का इतिहास काफी पुराना है और यह फ्रांस के प्रोवेंस क्षेत्र से जुड़ा है। इसे पहली बार 18वीं सदी में तैयार किया गया था। इस व्यंजन को बनाने की रेसिपी समय के साथ बदलती रही है, लेकिन इसकी मुख्य सामग्री हमेशा सब्जियां ही रहीं। रैटैटूई को बनाने की पारंपरिक रेसिपी में सब्जियों को धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे उनका प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है। इससे जुड़ी एक फिल्म ने इसे बहुत मशहूर कर दिया था।

सामग्री

रैटैटूई के लिए मुख्य सामग्री

रैटैटूई बनाने के लिए मुख्य रूप से बैंगन, जुकीनी, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च की जरूरत होती है। इसके अलावा लहसुन, जैतून का तेल और थाइम और रोजमेरी जैसी ताजा जड़ी-बूटियों का उपयोग भी किया जाता है। इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि उनका स्वाद अच्छी तरह मिल जाए। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें अपनी पसंद से मसाले भी मिला सकते हैं।

विधि

रैटैटूई बनाने का तरीका

सबसे पहले सभी सब्जियों को धोकर छीलें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बड़े पैन में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें प्याज डालें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। इसके बाद लहसुन डालें और थोड़ी देर भूनें। अब बाकी सारी सब्जियां पैन में डालें और उन्हें धीमी आंच पर पकने दें। बीच-बीच में हिलाते रहें, ताकि सब्जियां जलें नहीं। जब सब्जियां पूरी तरह से पक जाएं तो उन्हें गर्मा-गर्म परोसें।

पोषण

रैटैटूई का पोषण मूल्य

रैटैटूई एक पौष्टिक व्यंजन है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की सब्जियां शामिल होती हैं। इन सब्जियों में विटामिन, मिनरल और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा यह व्यंजन कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को साफ करने में भी सहायक होते हैं। इसे खाने से आपका पेट ठीक रहेगा।

