लोगों के बीच काफी प्रचिलित हो रहा है फेस योग, जानिए इससे जुड़ी अहम बातें
क्या है खबर?
फेस योग एक अनोखी विधि है, जो चेहरे की त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करती है। यह योग विधि न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि चेहरे की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है। फेस योग के जरिए आप बिना किसी महंगे सौंदर्य उपचार के अपने चेहरे की देखभाल कर सकते हैं और उसे टोन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको फेस योग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।
परिचय
क्या होता है फेस योग?
फेस योग चेहरे की मांसपेशियों को मजबूत करने और उन्हें सही आकार में लाने की एक खास विधि है। इसमें अलग-अलग प्रकार की चेहरे की गतिविधियां शामिल होती हैं, जिनसे आपकी त्वचा तरोताजा महसूस करती है। यह विधि खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है, जो समय के साथ अपने चेहरे पर झुर्रियां या ढीलापन महसूस कर रहे हैं। इसे नियमित रूप से करने से चेहरा युवा दिखता है और पतला भी हो जाता है।
शुरूआत
कैसे शुरू करें फेस योग?
फेस योग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक शांत जगह पर बैठना होगा, जहां कोई बाधा न हो। गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे को आराम दें और आंखें बंद करें। अब धीरे-धीरे चेहरे की अलग-अलग मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि भौंहें, आंखें और गाल आदि। हर गतिविधि को 5 से 10 बार दोहराएं और ध्यान रखें कि आपका चेहरा आरामदायक स्थिति में रहे। इस दौरान ज्यादा दबाव डालने से बचें।
झुर्रियां
चेहरे की झुर्रियों को कम करने के लिए करें यह अभ्यास
इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपनी दोनों उंगलियों को अपनी भौंहों के बीच में रखें और हल्के दबाव के साथ इसे ऊपर-नीचे करें। इससे आपकी भौंहें भी सही आकार में रहेंगी और झुर्रियां भी कम होंगी। इसके बाद अपनी आंखों को बंद करके उन्हें ऊपर की ओर खींचें और फिर छोड़ दें। इसे 10 बार दोहराएं। इस अभ्यास से आपकी आंखों के आसपास की त्वचा टाइट होगी और झुर्रियां कम होंगी।
गाल
गालों को आकार देने वाला फेस योग
गालों को आकार देने के लिए सबसे पहले अपने मुंह को गोल करें और इसे धीरे-धीरे बड़ा करें, फिर छोटा करें। इसे 10 बार दोहराएं। इसके बाद अपने मुंह को खोलकर गालों को अंदर की ओर खींचें, जैसे कि आप कुछ खा रहे हों। इसे भी 10 बार दोहराएं। इससे आपके गाल मजबूत होंगे और उनका आकार भी अच्छा दिखेगा। इससे गालों पर जमी चर्बी भी कम हो सकती है।
नियमितता
रोजाना करें फेस योग का अभ्यास
फेस योग का रोजाना अभ्यास करने पर ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में रोजाना सुबह या शाम, जब भी आपके पास समय हो तब इन सभी योगासनों का अभ्यास जरूर करें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आप इसमें माहिर हो जाएंगे। फेस योग न केवल आपकी त्वचा को तरोताजा बनाएगा, बल्कि आपके मन को भी शांत रखेगा। इसके जरिए आपका चेहरा टोन हो जाएगा।