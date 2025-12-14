शीशे जैसी चमकती है आलिया भट्ट की त्वचा, जानिए सुबह के वक्त कैसे करती हैं देखभाल

आलिया भट्ट न केवल बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली, बल्कि सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह मेकअप लगाए बिना भी कहर ढाती हैं, जिसका कारण है उनकी बेदाग और निखरी हुई त्वचा। आलिया के चेहरे पर हमेशा एक प्राकृतिक चमक रहती है, जिससे पता चलता है कि वह अपनी त्वचा का कितना ख्याल रखती होंगी। आज हम आपको बताएंगे कि आलिया सुबह के वक्त अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करती हैं।

#1 क्लींजर और मसाजर से शुरू होता है स्किनकेयर रूटीन आलिया सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा साफ करती हैं। इसके लिए वह कठोर साबुन के बजाय एक सौम्य क्लींजर का इस्तेमाल करती हैं। वह ऐसा क्लींजर चुनती हैं, जो रसायन मुक्त होता है, उनकी त्वचा को शुष्क नहीं करता है और फोम पैदा नहीं करता है। इसके बाद वह अपने चेहरे की मसाज करती हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और सूजन घटती है। इसके लिए वह जेड रोलर या गुआ-शा का उपयोग करती हैं।

#2 टोनिंग मिस्ट और नियासिनमाइड सीरम से पाती है हाइड्रेशन चेहरे साफ करने के बाद त्वचा को हाइड्रेशन की जरूरत होती है। इसके लिए आलिया अपने चेहरे पर एक टोनिंग मिस्ट छिड़कती हैं, जो अल्कोहल मुक्त होता है। यह उत्पाद रोमछिद्रों को कम करता है, नमी बनाए रखता है और त्वचा के pH को भी संतुलित करता है। इसके बाद आलिया नियासिनमाइड का उपयोग करती हैं। वह बताती हैं, "यह महीन रेखाओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और त्वचा को गंदगी और प्रदूषण से बचाता है।"

#3 लगाती हैं कैफीन सलूशन ड्रॉप्स और मॉइस्चराइजर आलिया के रूटीन में एक खास उत्पाद भी शामिल रहता है, जो है कैफीन सलूशन ड्रॉप्स। यह चेहरे पर नजर आने वाले काले धब्बों को हल्का करने में मददगार होता है। आलिया कहती हैं, "मैं इसका इस्तेमाल करती हूं, क्योंकि यह पानी को रोककर रखता है और आखों के आसपास की सूजन को कम करता है।" इसके अवशोषित होने के बाद वह एक हल्का और सेरामाइड युक्त मॉइस्चराइजर लगाती हैं, जिससे नमी मिलती है।

#4 सनस्क्रीन का जरूर करती हैं उपयोग चाहे कैसा भी मौसम हो या दिन का कोई भी समय हो, आलिया सनस्क्रीन इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलती हैं। वह एक अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हैं, जो SPF 50 वाली होती है। वह सनस्क्रीन को पहले अपने हाथों की 3 उंगलियों पर लगाती हैं, फिर चेहरे पर लगा लेती हैं। उनका मानना है कि जितनी ज्यादा सनस्क्रीन लगाई जाए, उतना कम है। यह उत्पाद बढ़ती उम्र के लक्षण कम करता है और UV किरणों से बचाता है।