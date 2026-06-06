पुरूष त्वचा विशेषज्ञ से पूछें ये 5 सवाल

पुरूष बढ़ती उम्र की समस्याओं को हल करने के लिए त्वचा विशेषज्ञ से पूछें ये सवाल

लेखन सयाली 03:09 pm Jun 06, 202603:09 pm

क्या है खबर?

बढ़ती उम्र का असर सबसे ज्यादा हमारे चेहरे पर दिखता है। झुर्रियां, झाइयां और त्वचा की चमक कम होना जैसे लक्षण आम हैं। इन समस्याओं का सही तरीके से सामना करने के लिए त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। खासकर पुरूषों के लिए, क्योंकि उनकी त्वचा की जरूरतें अलग होती हैं। ये कुछ जरूरी सवाल हैं, जो पुरूषों को त्वचा विशेषज्ञ से पूछने चाहिए, ताकि वे बढ़ती उम्र की समस्याओं का सही तरीके से इलाज कर सकें।