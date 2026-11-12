देर रात जश्न मनाने के बाद नींद का दिनचर्या ऐसे करें ठीक

देर रात तक जश्न मनाने के बाद नींद की दिनचर्या को ऐसे करें ठीक

लेखन अंजली 10:30 am Nov 12, 202610:30 am

क्या है खबर?

देर रात तक जश्न मनाने के कारण नींद की दिनचर्या बिगड़ सकती है। चाहे त्योहार हो या कोई खास मौका, देर रात तक जागने से शरीर की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। इससे न केवल नींद में कमी आती है, बल्कि दिनभर थकान और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी नींद की दिनचर्या को फिर से सही कर सकते हैं और तरोताजा महसूस कर सकते हैं।