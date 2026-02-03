दूसरी बिल्ली घर ला रहे हैं तो इस तरह करवाएं दोनों बिल्लियों की आपस में दोस्ती

अगर आप अपनी पहली बिल्ली के साथ दूसरी बिल्ली पालने की सोच रहे हैं तो यह एक अहम फैसला होगा। नई बिल्ली के आने पर पहली बिल्ली को तनाव हो सकता है और वह गुस्से में रह सकती है। इसके अलावा दोनों बिल्लियों के बीच झगड़ा भी हो सकता है, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर आप इन सुझावों का पालन करेंगे तो आप अपने दोनों पालतू जानवरों की आपस में दोस्ती करवा सकेंगे।

#1 अलग-अलग जगह पर रखें जब आप दूसरी बिल्ली को घर लाएं तो उसे पहले किसी अलग कमरे में रखें। इससे पहली बिल्ली को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा और वह चिंता मुक्त रहेगी। इस दौरान दोनों बिल्लियों के बीच में दरवाजा रखें और उन्हें एक-दूसरे से दूर रखें। कुछ दिनों तक उन्हें अलग ही रखें, ताकि वे एक-दूसरे की महक और आवाज से परिचित हो सकें। धीरे-धीरे दरवाजे खोलना शुरू करें और पर्दे बंद करके दोनों को दूर रखें।

#2 धीरे-धीरे परिचय कराएं एक बार जब दोनों बिल्लियां एक-दूसरे की महक और आवाज से परिचित हो जाएं तो उन्हें धीरे-धीरे मिलवाएं। इसके लिए कुछ समय तक दरवाजा खोलकर उन्हें एक-दूसरे के सामने लाएं, लेकिन बिना किसी शारीरिक संपर्क के। इससे वे एक-दूसरे की मौजूदगी को समझेंगी। इसके बाद धीरे-धीरे दरवाजा खोलकर उन्हें मिलने दें और उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर वे गुस्से में एक-दूसरे के करीब आने लगें तो उन्हें अलग कर दें।

#3 खिलौनों का इस्तेमाल करें बिल्लियों के लिए कुछ खिलौने खरीदें, जिन्हें वे दोनों साथ में खेल सकें। इससे उनकी दोस्ती बढ़ेगी और वे एक-दूसरे के साथ समय बिताने लगेंगी। आप दोनों बिल्लियों के लिए अलग-अलग खिलौने खरीद सकते हैं और उन्हें साथ में खेलने दे सकते हैं। इसके अलावा आप दोनों बिल्लियों के लिए अलग-अलग जगह पर आराम करने के लिए बिस्तर भी रख सकते हैं। इससे वे एक-दूसरे के साथ समय बिताने लगेंगी।

#4 दिन में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए मिलवाएं एक बार जब आपकी बिल्लियां एक दूसरे से परिचित हो जाएं तो उन्हें रोजाना थोड़ी-थोड़ी देर के लिए मिलवाएं। हालांकि, इस दौरान दोनों पर नजर रखें और उनकी प्रतिक्रियाओं पर भी गौर करें। इस दौरान दोनों के लिए उनकी खुद की चीजें उपलब्ध रखें, ताकि दोनों में कोई झगड़ा न शुरू हो जाए। धीरे-धीरे करके मिलने का समय बढ़ाते जाएं, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ की आदत होने लग जाएगी।