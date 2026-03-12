गर्मियों में दिनभर तरोताजा महसूस करने के लिए अपनाएं नहाने के ये सुझाव

गर्मियों में बढ़ती उमस और पसीने के कारण शरीर में असहजता महसूस होने लगती है। इसे दूर करने के लिए सही तरीके से नहाना ही काफी है। अगर आप शॉवर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सरल टिप्स अपनाकर आप गर्मी से राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही आसान और प्रभावी नहाने के टिप्स के बारे में बताते हैं, जो आपको गर्मियों में ठंडक दे सकते हैं।

#1 पानी के तापमान पर दें ध्यान गर्मियों में नहाने के लिए हल्के गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी से बचें, क्योंकि यह त्वचा के प्राकृतिक तेल को नुकसान पहुंचा सकता है और त्वचा को सूखा बना सकता है। ठंडा पानी त्वचा को ताजगी का एहसास कराता है और शरीर को ठंडक देता है। अगर आपके पास पानी गर्म करने की सुविधा है तो इसे गर्मियों में बंद कर दें और सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल करें।

#2 शॉवर के समय को करें सीमित लंबे समय तक शॉवर में रहने से पानी की बर्बादी होती है और यह त्वचा के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए, शॉवर के समय को सीमित करना जरूरी है। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप अपने शॉवर के समय को 5-10 मिनट तक रखें। इससे न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि आपकी त्वचा भी ताजगी भरा महसूस करेगी। इसके अलावा इससे पानी का बिल भी कम आएगा।

Advertisement

#3 त्वचा को साफ करें नहाने से पहले त्वचा को साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि मृत कोशिकाएं हट जाएं। इसके लिए आप हल्के स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं या रगड़ने वाले बाथ लूफा भी ले सकते हैं। इससे त्वचा की गंदगी और अशुद्धियां साफ हो जाएंगी और त्वचा के छिद्र खुल जाएंगे। यह प्रक्रिया त्वचा को ताजगी भरी और मुलायम बनाए रखती है। इससे न केवल त्वचा की रंगत निखरती है, बल्कि यह गर्मियों में होने वाली चिपचिपाहट से भी राहत दिलाता है।

Advertisement