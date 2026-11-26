ध्यान और सांस की कुछ तकनीकें आपके मन को शांत करने में मदद करती हैं।

सुबह-सुबह या शाम को कुछ मिनट ध्यान करने से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं।

सांस की तकनीकों से आपकी सांसों की गति संतुलित रहती है, जिससे तनाव कम होता है और ऊर्जा बढ़ती है।

इन दोनों तकनीकों को नियमित रूप से अपनाने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।