मानसून के दौरान पालतू जानवरों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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कीड़ों से बचाने वाली दवाइयों का करें इस्तेमाल

कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपने पालतू जानवर को समय-समय पर इनसे बचाने वाली दवाइयां दें। ये दवाइयां पालतू जानवर को कीड़ों से बचाने में मदद करती हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती हैं। बाजार में कई प्रकार की कीड़े रोधी दवाइयां उपलब्ध हैं, जिनमें गोलियां, स्प्रे और लगाने वाले घोल शामिल हैं। अपने पालतू जानवर के लिए उपयुक्त दवा का चयन करते समय पशु चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है, ताकि वे सुरक्षित और प्रभावी हो।