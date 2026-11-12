बेहद ठंड के मौसम में आरामदायक कपड़े चुनने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
ठंड का मौसम आते ही न सिर्फ बाहर बल्कि घर के अंदर भी ठंड का अहसास होने लगता है, जिस कारण कई लोग खुद को गर्म रखने के लिए कई तरह के कपड़े पहन लेते हैं और ऐसे कपड़े चुनते हैं, जो न सिर्फ भारी होते हैं बल्कि उनकी वजह से उन्हें चलने-फिरने में भी दिक्कत होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप इस मौसम में आरामदायक कपड़े चुन सकते हैं।
#1
गर्म कपड़े पहनें
ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना सबसे अच्छा तरीका है। गर्म कपड़े जैसे ऊनी स्वेटर, जैकेट और स्कार्फ आदि पहनने से शरीर को गर्माहट मिलती है।
इसके लिए आप हल्के और मोटे ऊनी कपड़ों का उपयोग कर सकते हैं। मोटे कपड़े ज्यादा गर्माहट देते हैं, जबकि हल्के कपड़े शरीर की त्वचा को हवा लगने देते हैं। आप चाहें तो इन दोनों तरह के कपड़ों को एकसाथ पहन सकते हैं।
#2
कई लेयर में कपड़े पहनें
कई लोग भारी जैकेट और स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन इनकी वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कपड़ों की बजाय आप हल्के और आरामदायक कपड़ों की कई लेयर पहन सकते हैं।
इसके लिए आप सबसे पहले एक हल्का और गर्म टॉप पहनें, फिर इसके ऊपर एक हल्की शर्ट और फिर एक गर्म ऊनी स्वेटर पहनें।
इसके बाद अपने ऊपर एक हल्की और गर्म जैकेट रखें, फिर सिर को गर्म रखने के लिए टोपी पहनें।
#3
ऊनी मफलर का करें इस्तेमाल
ऊनी मफलर न केवल गर्दन को गर्म रखता है, बल्कि यह आपके पूरे लुक को भी खास बनाता है।
जब आप कई कपड़ों की लेयर पहनते हैं तो गर्दन खुली रहती है और इससे ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है। मफलर का इस्तेमाल करके आप अपनी गर्दन को सुरक्षित रख सकते हैं।
मफलर की मदद से ठंडी हवा से बचने में मदद मिलती है और आप आरामदायक महसूस करते हैं।
#4
गर्म मोजे पहनें
ठंड के मौसम में पैरों को गर्म रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ठंडी हवा से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
इसके लिए आप ऊनी मोजे पहन सकते हैं, जो आपके पैरों को गर्म रखने में मदद करेंगे और ठंड से बचाएंगे।
बाजार में कई तरह के गर्म मोजे उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। गर्म मोजे पहनकर आप ठंड के मौसम में आरामदायक महसूस करेंगे।
#5
सही जूते चुनें
ठंड के मौसम में सही जूते चुनना भी अहम है। अगर आप बाहर जाते समय गर्म और आरामदायक जूते पहनते हैं तो इससे आपके पैर ठंड से बचे रहेंगे।
बाजार में कई तरह के गर्म जूते मौजूद होते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार चुन सकते हैं।
ऊनी जूते या फिर ऊन से बने जूते इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।