अपने मौसमी कपड़े स्टोर करने के लिए अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके, नहीं होंगे खराब
क्या है खबर?
मौसम बदलने पर हमें अपने कपड़ों को भी बदलना पड़ता है। गर्मियों के कपड़े ठंडे मौसम के लिए अनफिट हो जाते हैं और इसके विपरीत ठंडे कपड़े गर्मियों के लिए। हालांकि, जब हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो इनको स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आइए आज हम आपको इसके लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं ताकि आपके कपड़े खराब न हो और लंबे समय तक चलें।
#1
कपड़ों को धोकर स्टोर करें
मौसमी कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें धो लेना एक अच्छा विचार हो सकता है। इससे किसी भी तरह की गंदगी, पसीने के दाग या खाने की महक दूर हो जाती है।
इसके अलावा इससे कीटाणुओं और कीड़ों से भी छुटकारा मिल सकता है। ध्यान रखें कि कपड़ों को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें ताकि उनमें नमी न रहे और वे जल्दी सूख जाएं। इससे आपके कपड़े ताजगी भरे रहेंगे।
#2
कपड़ों को मोड़कर रखें
कपड़ों को स्टोर करने के लिए उन्हें मोड़कर रखना एक अच्छा तरीका है।
इससे कपड़े कम जगह घेरेंगे और उन पर सिलवटें भी नहीं आएंगी, खासकर अगर आप स्वेटर जैसे मोटे कपड़ों को स्टोर कर रहे हैं तो उन्हें मोड़कर रखना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।
इसके अलावा इससे आपके कपड़ों की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी और आप आसानी से उन्हें ढूंढ भी सकते हैं।
#3
कपड़ों को प्लास्टिक बैग में न रखें
कई लोग अपने कपड़ों को प्लास्टिक बैग में स्टोर करते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। प्लास्टिक बैग्स हवा को सही तरीके से पारित होने नहीं देते, जिससे नमी और कीटाणुओं की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने कपड़ों को सूती बैग्स या डिब्बों में रखें, जो हवा को पारित करने में मदद करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं।
#4
कपड़ों को हेंगर पर टांगकर रखें
अगर आपके पास पर्याप्त अलमारी स्पेस है तो आप अपने कुछ मौसमी कपड़ों को हेंगर पर टांगकर भी स्टोर कर सकते हैं।
इससे कपड़े अच्छे से फैलते रहते हैं और सिलवटें भी नहीं आतीं, खासकर जैकेट्स और कोट्स के लिए यह तरीका बहुत अच्छा होता है।
आप हेंगर पर टांगकर अपने कपड़ों को आसानी से ढूंढ सकते हैं और उन्हें पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती।
#5
कपड़ों को अच्छी तरह से पैक करें
अगर आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पैक करना जरूरी है।
इसके लिए आप कपड़ों की बैग्स या डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हवा को पारित करने में मदद करते हैं।
इन डिब्बों में आप अपने कपड़ों को मोड़कर रख सकते हैं ताकि वे सिलवट रहित रहें और उनमें नमी न आए। इससे आपके कपड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे।