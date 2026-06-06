वजन घटाने के लिए अपनाएं ये 5 एंटी-इंफ्लेमेटरी आदतें, सेहत पर डालेंगी सकारात्मक असर

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ग्रीन टी पिएं

ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की अतिरिक्त चर्बी को जलाने में मदद करते हैं। रोजाना एक कप ग्रीन टी पीने से शरीर तेजी से वजन काम करता है, जिससे कैलोरी जलती हैं। इसके अलावा ग्रीन टी पीने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और आपकी त्वचा भी साफ-सुथरी रहती है। ग्रीन टी का नियमित सेवन आपको ताजगी महसूस कराता है और दिनभर ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं।