स्टेनलेस स्टील सिंक को चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
क्या है खबर?
स्टेनलेस स्टील सिंक रसोई के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। हालांकि, समय के साथ यह मैट और दागदार हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेनलेस स्टील सिंक हमेशा नया जैसा चमकता रहे तो इसके लिए कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने स्टेनलेस स्टील सिंक को चमका सकते हैं।
#1
सिरका और खाने का सोडा का करें इस्तेमाल
सिरका और खाने का सोडा का मिश्रण आपके स्टेनलेस स्टील सिंक को साफ करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले सिंक में पानी भरें, फिर उसमें आधा कप सिरका डालें। कुछ मिनट बाद इसमें 2 चम्मच खाने का सोडा मिलाएं और इसे अच्छे से रगड़ें। इसके बाद गर्म पानी से सिंक को धो लें।
यह मिश्रण न केवल दाग हटाएगा बल्कि सिंक को चमकदार भी बनाएगा।
#2
नींबू का रस आएगा काम
नींबू का रस भी आपके स्टेनलेस स्टील सिंक को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उसके रस को सिंक पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें। फिर नरम स्पंज से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें।
नींबू का खट्टापन दागों को हटाने में मदद करता है और सिंक को नया जैसा बना देता है। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से आपका सिंक हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।
#3
खास सफाई के सामान का करें उपयोग
बाजार में कई ऐसे खास सफाई के सामान उपलब्ध हैं, जो खासतौर पर स्टेनलेस स्टील सिंक के लिए बनाए जाते हैं। इन सामान का उपयोग करने से न केवल आपका काम आसान हो जाता है बल्कि आपके सिंक की चमक भी बरकरार रहती है।
इन सामान में मौजूद विशेष तत्व दागों को हटाने और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इसलिए जब भी आप अपने सिंक को साफ करें तो इन खास सफाई के सामान का ही इस्तेमाल करें।
#4
मुलायम कपड़े से पोंछे
सिंक को साफ करने के बाद उसे मुलायम कपड़े से पोंछना बहुत जरूरी होता है ताकि किसी भी तरह का पानी बचा न रहे। पानी बचने पर सिंक पर दाग लग सकते हैं या वह मैट दिख सकता है।
इसलिए हमेशा सिंक को साफ करने के बाद उसे मुलायम कपड़े से अच्छी तरह पोंछें। इससे आपका सिंक चमकदार रहेगा और उसमें किसी तरह के दाग या पानी के निशान नहीं रहेंगे।
#5
नियमित देखभाल है जरूरी
स्टेनलेस स्टील सिंक की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि वह लंबे समय तक सही बना रहे। हर दिन सिंक को साफ करना चाहिए और उसमें जमा गंदगी को तुरंत हटाना चाहिए। इससे न केवल आपके स्टेनलेस स्टील सिंक की उम्र बढ़ेगी बल्कि वह हमेशा नया जैसा दिखेगा।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने स्टेनलेस स्टील सिंक को आसानी से साफ रख सकते हैं और उसकी चमक बनाए रख सकते हैं।