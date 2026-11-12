दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय
क्या है खबर?
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए कई डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को घर से बाहर निकलने से लेकर मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
तुलसी की चाय का करें सेवन
तुलसी की चाय का सेवन बढ़ते वायु प्रदूषण से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि तुलसी में खास गुण होते हैं, जो फेफड़ों को साफ करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक है।
यह चाय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। तुलसी के सेवन से शरीर को कई अन्य फायदे मिल सकते हैं।
#2
हल्दी के दूध का करें सेवन
हल्दी के दूध का सेवन भी बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि हल्दी में विशेष गुण होते हैं, जो फेफड़ों को साफ करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा हल्दी का दूध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। हल्दी के दूध के सेवन से शरीर को कई अन्य फायदे मिल सकते हैं।
#3
ग्रीन टी पिएं
ग्रीन टी में विशेष गुण होते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।
यह चाय शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को दूर करने में सहायक है।
इसके अलावा ग्रीन टी का सेवन शरीर को अन्य लाभ भी प्रदान कर सकता है। ग्रीन टी के सेवन से शरीर को कई अन्य फायदे मिल सकते हैं।
#4
शहद और नींबू का मिश्रण बनाकर खाएं
शहद और नींबू का मिश्रण भी बढ़ते वायु प्रदूषण से सुरक्षित रखने में सहायक है।
इसका कारण है कि शहद में खास गुण होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद कर सकते हैं, जबकि नींबू में मौजूद विटामिन-C रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करता है।
लाभ के लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं।
#5
खाने में शामिल करें अदरक
अदरक खास गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा अदरक का सेवन शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को दूर करने में भी मदद कर सकता है। आप चाहें तो अदरक को सलाद के तौर पर खा सकते हैं या फिर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अदरक के सेवन से शरीर को कई अन्य फायदे मिल सकते हैं।