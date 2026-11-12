दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

तुलसी की चाय का सेवन बढ़ते वायु प्रदूषण से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि तुलसी में खास गुण होते हैं, जो फेफड़ों को साफ करने में मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक है।

यह चाय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। तुलसी के सेवन से शरीर को कई अन्य फायदे मिल सकते हैं।