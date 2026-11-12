त्योहारों के बाद अपनाएं ये 5 सेहतमंद आदतें, सेहत को होगा फायदा

त्योहारों के दौरान हम अक्सर मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो शरीर को सूखा कर सकते हैं। इसलिए पानी का सेवन बढ़ा दें। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें।

इसके अतिरिक्त नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। इससे शरीर को पोषण मिलेगा और सूखेपन से भी बचा रहेगा। साथ ही पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करेगा।