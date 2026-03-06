गर्मियों के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी की समस्या अधिक होती है। इसका कारण है कि गर्मियों में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके कारण सिरदर्द, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताते हैं, जो डिहाइड्रेशन से बचा सकती हैं।

#1 सुबह उठते ही पानी का सेवन करें सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीने की आदत डालें। इससे शरीर में खोए हुए पानी की कमी पूरी होती है और पूरे दिन शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। इसके अलावा आप चाहें तो नींबू पानी या नारियल पानी भी पी सकते हैं। ये पेय न केवल ताजगी देते हैं, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करते हैं। नियमित रूप से सुबह-सुबह पानी पीने से खाना पचाने की प्रक्रिया भी सही रहती है।

#2 दिनभर में 8-10 गिलास पानी का करें सेवन डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और सभी अंग सही तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी और टमाटर जैसी पानी से भरपूर सब्जियां और फल भी खा सकते हैं। ये न केवल शरीर को हाइड्रेट करते हैं, बल्कि इनमें मौजूद पोषक तत्व भी शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।

Advertisement

#3 बाहर जाते समय पानी की बोतल रखें साथ जब भी आप बाहर जा रहे हों तो अपनी पानी की बोतल जरूर साथ रखें ताकि कभी भी आपको प्यास लगी तो तुरंत पी सकें। कोशिश करें कि आपकी बोतल हमेशा भरी रहे और खाली न हो। अगर आप कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी बोतल को समय-समय पर भरते रहें। इससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे और यात्रा के दौरान आपको थकान या चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Advertisement

#4 नमकीन या शक्कर वाले पेय का न करें सेवन गर्मियों में मीठे या नमकीन पेय का सेवन न करें क्योंकि इनमें मौजूद अधिक शक्कर आपके शरीर को अधिक प्यास लगवाती है। इससे आपका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। इसके बजाय आप ताजे फलों का रस, नारियल पानी या नींबू पानी पी सकते हैं। ये पेय न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करते हैं। इनमें प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो आपकी प्यास को शांत करते हैं।