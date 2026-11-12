रसोई की गैस स्टोव नॉब्स की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
गैस स्टोव नॉब्स पर अक्सर चिपचिपी गंदगी जम जाती है, जिससे खाना बनाते समय परेशानी होती है। इन्हें साफ न करने से नॉब्स की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने गैस स्टोव नॉब्स को आसानी से साफ कर सकते हैं और उन्हें नए जैसा बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई को साफ-सुथरा रख सकते हैं।
#1
बेकिंग सोडा और पानी का घोल बनाएं
गैस स्टोव नॉब्स की सफाई के लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा और पानी का घोल बनाएं।
इसके लिए एक छोटे बर्तन में बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण को नॉब्स पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें।
इससे चिपचिपी गंदगी ढीली हो जाएगी और आसानी से हट जाएगी। इसके बाद एक नरम कपड़े से नॉब्स को पोंछ लें।
#2
सिरका और नींबू का मिश्रण उपयोग करें
सिरका और नींबू का मिश्रण भी गैस स्टोव नॉब्स की सफाई के लिए बहुत असरदार होता है।
इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सिरका और नींबू का रस भरकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को नॉब्स पर छिड़कें और कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद नरम कपड़े से पोंछ लें।
यह तरीका न केवल गंदगी हटाएगा बल्कि बदबू भी दूर करेगा।
#3
गर्म पानी का उपयोग करें
गर्म पानी का उपयोग करके भी आप अपने गैस स्टोव नॉब्स को साफ कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी भर लें, फिर इसमें थोड़ी मात्रा में बर्तन धोने वाला लिक्विड मिलाएं। अब इस घोल में नॉब्स को डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक नरम कपड़े से पोंछ लें।
इससे चिपचिपी गंदगी आसानी से हट जाएगी और नॉब्स नए जैसे दिखेंगे।
#4
टूथब्रश से रगड़ें
गैस स्टोव नॉब्स की सफाई के लिए टूथब्रश का उपयोग करना भी फायदेमंद हो सकता है।
इसके लिए एक पुराने टूथब्रश को लें और उसे गीला करके उस पर थोड़ा सा बर्तन धोने वाला लिक्विड लगाएं। अब इसे हल्के हाथों से नॉब्स पर रगड़े ताकि सारी गंदगी निकल जाए।
ध्यान रखें कि रगड़ते समय ज्यादा दबाव न डालें ताकि नॉब्स टूटें नहीं। इसके बाद एक नरम कपड़े से पोंछ लें।
#5
साबुन और पानी का घोल बनाकर उपयोग करें
साबुन और पानी का घोल बनाकर भी आप अपने गैस स्टोव नॉब्स को साफ कर सकते हैं।
इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा सफाई करने वाला साबुन मिलाएं, फिर इस घोल को स्पंज या कपड़े से लेकर नॉब्स पर लगाएं। कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो लें।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने गैस स्टोव नॉब्स को साफ-सुथरा रख सकते हैं।