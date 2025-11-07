सर्दियों में अलग-अलग तरह की ड्रेस के साथ पहनें ये जैकेट, लुक बन जाएगा शानदार

सर्दियों के दौरान महिलाएं ठंड से बचने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखना चाहती हैं। अगर ठीक तरह से स्टाइल की जाएं तो इस मौसम में ड्रेस भी पहनी जा सकती हैं। हालांकि, अलग-अलग प्रकार की ड्रेस के साथ अलग-अलग तरह की जैकेट लेयर करनी चाहिए। ऐसा करने से लुक आकर्षक लगता है और ठंड से भी बचाव हो जाता है। आज के फैशन टिप्स में जानिए आपको किस ड्रेस के साथ कौन-सी जैकेट पहननी चाहिए।

#1 बॉडी कॉन ड्रेस के साथ लेदर जैकेट सर्दियों के दौरान लड़कियां ऊनी कपड़े से बनने वाली बॉडी कॉन ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। इस तरह की ड्रेस शरीर से चिपकी हुई होती हैं, जिनमें कर्व्स निखरकर नजर आते हैं। बॉडी कॉन ड्रेस के साथ आपको लेदर की जैकेट का मेल बैठाना चाहिए। गहरे रंग वाली ड्रेस चुनें और उसके साथ काली, भूरी, चेरी लाल या मेहरून रंग की लेदर जैकेट स्टाइल करें। इन दिनों लंबी और ओवरसाइज्ड लेदर जैकेट ज्यादा चलन में हैं।

#2 शार्ट ड्रेस के साथ डेनिम जैकेट सर्दियों में आप शार्ट ड्रेस भी पहन सकती हैं, अगर उसके ऊपर डेनिम जैकेट लेयर की जाए तो। यह जैकेट जींस के यानि डेनिम के कपड़े से बनी होती है और इसकी लंबाई छोटी या क्रॉप होती है। शार्ट ड्रेस के साथ इसे पहनने से एक आदर्श फिट बनेगा, जो बनावटी नहीं लगेगा। आप डेनिम जैकेट को फ्रॉक वाली लंबी ड्रेस के साथ भी पेयर कर सकती हैं। अपनी ड्रेस से मेल खाते शेड वाली डेनिम जैकेट चुनना सही रहेगा।

#3 मैक्सी ड्रेस के साथ ब्लेजर अगर आप मैक्सी ड्रेस पहनने वाली हैं तो उसके ऊपर ब्लेजर पहनकर आपका लुक पूरा हो जाएगा। मैक्सी ड्रेस पूरे शरीर को ढकती है और ठंड के लिए आदर्श रहती है। इसके साथ ब्लेजर पेयर करके आपको एक एलिगेंट और औपचारिक लुक मिल जाएगा। सैटिन के कपड़े से बनने वाली मैक्सी ड्रेस के साथ ब्लेजर सबसे आकर्षक लगते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटा या लंबा ब्लेजर चुन सकती हैं।

#4 पारंपरिक ड्रेस के साथ एथनिक जैकेट इन दिनों इंडो-वेस्टर्न और पारंपरिक प्रिंट वाली ड्रेस का भी खूब चलन है। इन्हें एथनिक जैकेट के साथ पहनकर आप सर्दियों का एक बढ़िया आउटफिट बना सकता है। इस तरह की जैकेट पर कढ़ाई का काम किया जाता है और पारंपरिक प्रिंट होते हैं। यह आउटफिट किसी भी शादी, पार्टी या त्योहार पर आपको सबसे अलग और खूबसूरत दिखने में मदद कर सकता है। इसके साथ पारंपरिक जेवर स्टाइल करके लुक को पूरा करें।