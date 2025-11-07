सर्दियों के स्टाइल का हिस्सा बन सकती हैं ये 4 तरह की शॉल, पहनकर लगेंगी सुंदर

सर्दियों के दौरान अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए आप शॉल पहन सकती हैं। भारतीय शॉल न केवल गर्माहट प्रदान करती हैं, बल्कि स्टाइल को भी खास बना देती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 4 ऐसी भारतीय शॉल के बारे में बताएंगे, जो आपके सर्दियों के कपड़ों का हिस्सा बन सकती हैं और आपको एक अलग लुक दे सकती हैं। इन शॉल की मदद से साधारण से साधारण आउटफिट भी खास बन जाएगा।

#1 कश्मीरी पश्मीना शॉल कश्मीरी पश्मीना शॉल अपनी कोमलता और गर्माहट के लिए जानी जाती हैं। ये शॉल न केवल ठंड से बचाती हैं, बल्कि उनकी डिजाइन भी बहुत आकर्षक होती हैं। पश्मीना ऊन से बनी ये शॉल लंबे समय तक चलती हैं और इन्हें संभालना भी आसान होता है। आप इन्हें पारंपरिक भारतीय पोशाक के साथ पहन सकती हैं या जींस-टीशर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं। इस शॉल को धोने के बजाय ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए।

#2 कश्मीरी कढ़ाई वाले शॉल कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉल अपने बारीक कढ़ाई के काम के लिए मशहूर हैं। इन्हें बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन इनकी खूबसूरती देखकर आप इनके आकर्षण को समझ सकेंगी। इन शॉल में फूल-पत्तियों जैसी कई प्रकार की डिजाइन बनाई जाती हैं, जो इनकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। आप कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉल को कुर्ती, फेरन, सूट, साड़ी या किसी भी अन्य पारंपरिक परिधान के साथ पहन सकती हैं।

#3 दारजीनी शॉल दारजीनी शॉल राजस्थान की खासियत मानी जाती हैं। इनका रंग-बिरंगा पैटर्न और मोटाई इन्हें बहुत ही खास बनाते हैं। ये शॉल राजस्थान के गांवों में हाथ से बनाए जाते हैं। ये बेहद गर्म होती हैं, जिसके चलते इन्हें ज्यादा ठंडी जगहों पर भी पहना जा सकता है। आप इन्हें पारंपरिक पोशाकों के साथ तो पेयर कर ही सकती हैं, साथ ही पश्चिमी कपड़ों के साथ भी लेयर कर सकती हैं।