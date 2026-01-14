LOADING...
5 मिनट ज्यादा एक्सरसाइज और 30 मिनट कम बैठने से बच सकती हैं लाखों जानें- अध्ययन

लेखन अंजली
Jan 14, 2026
06:16 pm
क्या है खबर?

एक्सरसाइज शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नियमित अभ्यास आपकी उम्र पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता हैं? हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, रोजाना महज 5 मिनट अतिरिक्त एक्सरसाइज करने और 30 मिनट कम बैठने से आपकी उम्र बढ़ सकती है। यह अध्ययन जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करने से होने वाले जनसंचार लाभों को उजागर करता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

अध्ययन

1,35,000 लोगों पर किया गया अध्ययन

ब्रिटेन, अमेरिका, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों के 1,35,000 लोगों पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि जैसे कि हर दिन पांच मिनट अतिरिक्त तेज चलना, मृत्यु दर में अनुमानित 10 प्रतिशत की कमी से जुड़ी है। नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ स्पोर्ट साइंसेज के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि हर दिन 30 मिनट कम बैठने से सभी मृत्यु दर में अनुमानित 7 प्रतिशत की कमी आती है।

बयान

5 मिनट अतिरिक्त एक्सरसाइज करने से बढ़ जाएगी उम्र- एडन डोहर्टी

सबसे ज्यादा फायदा तब दिखा जब सबसे कम सक्रिय 20 प्रतिशत आबादी ने अपनी गतिविधि को प्रतिदिन पांच मिनट बढ़ाया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जनसंख्या स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर एडन डोहर्टी ने कहा कि इस अध्ययन के जरिए लोग शारीरिक गतिविधि की अहमियत को समझ पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हर व्यक्ति को अपने तय समय से अतिरिक्त 5 मिनट तक तेज एक्सरसाइज करनी चाहिए और 30 मिनट बेकार में खाली बैठने से भी बचना चाहिए।

बयान

हर किसी को करनी चाहिए मध्यम स्तर की गतिविधियां- डैनियल बेली

लंदन के ब्रुनेल विश्वविद्यालय में गतिहीन व्यवहार और स्वास्थ्य के रीडर डैनियल बेली ने कहा, "वास्तव में यह एक आशाजनक खोज है कि प्रतिदिन केवल पांच मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि जीवन बचा सकती है। यह अधिकांश लोगों के लिए संभव होना चाहिए, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो पहले से ही बहुत कम शारीरिक गतिविधि करते हैं।" उन्होंने आगे बताया कि मध्यम स्तर की गतिविधियों में सांस थोड़ी तेज होती हैं।

अन्य अध्ययन

एक अन्य अध्ययन से भी सामने आई यही बात

इसी तरह ई क्लिनिकल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक दूसरे अध्ययन में भी पाया गया कि नींद, शारीरिक गतिविधि और आहार में छोटे-छोटे सुधार करने से उम्र लंबी हो सकती है। उदाहरण के लिए 5 मिनट अतिरिक्त नींद, 2 मिनट की मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि और प्रतिदिन अतिरिक्त सब्जियां खाने से उन लोगों की उम्र में एक साल की वृद्धि हो सकती है, जिनकी नींद, शारीरिक गतिविधि और आहार की आदतें सबसे खराब हैं।

