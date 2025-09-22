नवरात्रि के दौरान उपवास में खाएं ये 5 अनाज, पोषण के साथ देंगे भरपूर ऊर्जा 

उपवास के दौरान लोग तरह-तरह के उपवास वाले व्यंजनों का सेवन करते हैं, लेकिन अगर आप अनाज खाते हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि उपवास के दौरान कई अनाज हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पोषक तत्वों की खान भी हैं। यहां हम आपको पांच ऐसे अनाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उपवास में खाए जा सकते हैं और ऊर्जा के साथ-साथ कई पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं।

#1 कुट्टू का आटा कुट्टू का आटा एक पौष्टिक अनाज है, जो उपवास में खाया जा सकता है। यह फाइबर, प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत है। कुट्टू का आटा आयरन और कैल्शियम से भी भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाते हैं। इसे विभिन्न तरीकों से पकाकर खाया जा सकता है।

#2 सिंघाड़ा आटा सिंघाड़ा आटा भी एक पौष्टिक अनाज है, जो उपवास में खाया जा सकता है। यह फाइबर, प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत है। सिंघाड़े का आटा कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज भी होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इसे विभिन्न व्यंजनों जैसे पूड़ी, टिक्की और हलवा आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है।

#3 साबूदाना साबूदाना भी उपवास में खाया जाने वाला एक प्रमुख अनाज है। यह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। साबूदाना में आयरन और विटामिन-B भी पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसे खिचड़ी, टिक्की और खीर आदि विभिन्न व्यंजनों के रूप में बनाया जा सकता है।

#4 राजगिरा आटा राजगिरा आटा भी एक पौष्टिक अनाज है, जो उपवास में खाया जा सकता है। यह फाइबर, प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद है। राजगिरा में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाते हैं। इसे विभिन्न व्यंजनों जैसे पूड़ी, लड्डू और चीला आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है।