बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं इन पीले पकवानों का भोग, हो जाएंगी प्रसन्न

मां सरस्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी मनाई जाती है, जो इस साल 23 जनवरी को है। इस दिन से ठंडी हवाएं कम होने लगती हैं और पेड़ों के पत्ते हरे होने लगते हैं। इस त्योहर पर पूजा के बाद मां सरस्वती को तरह-तरह के लजीज पकवानों का भोग लगाया जाता है। आप सरस्वती पूजा में चढ़ाने के लिए ये 5 पारंपरिक व्यंजन बना सकते हैं। इनकी रेसिपी आसान है और स्वाद लाजवाब होता है।

#1 पीले चावल बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीले चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें केसर भात भी कहते हैं। यह एक मीठा व्यंजन है, जिसमें ढेर सारे मेवे शामिल किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल धो कर भिगो लें। अब कुकर में पानी, चीनी, इलायची, केसर और चावल डालकर पकने दें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें मेवे भून लें। इन्हें पके हुए चावल में मिलाएं और मां सरस्वती को भोग लगाएं।

#2 रवा केसरी रवा केसरी एक किस्म का हलवा है। इसे कई लोग शीरा भी कहते हैं और यह पीले रंग का होने के कारण मां सरस्वती के मन भाता है। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें रवा डालकर भूनें। एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें केसर और चीनी उबाल लें। इसी समय एक छोटे पैन में घी गर्म करके मेवे भून लें। अब केसर वाला पानी रवे में शामिल करें और ऊपर से मेवे डालकर परोसें।

#3 कढ़ी मां सरस्वती को कढ़ी भी पसंद आती है, जो दही से बनने वाली एक पारंपरिक सब्जी है। इसके लिए पहले दही में बेसन, नमक और हल्दी मिलाकर घोल बना लें। इसी दौरान बेसन की पकौड़ियां भी बना लें, जो कढ़ी में शामिल की जाएंगी। कढ़ी को धीमी आंच पर पकने दें और उसमें पकौड़ियां भी डाल दें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें लाल मिर्च, करी पत्ता, राई, हींग और जीरा का तड़का लगा लें।

#4 राज भोग राज भोग बनाने के लिए एक बर्तन में दूध गर्म करें और उसमें नींबू का रस डाल दें। जब दूध फट जाए तो छेने को मलमल के कपड़े में रखकर निचोड़ लें। इसके बाद इसे एक थाली में निकालें और केसर डालकर हाथों की मदद से गूंधें। जब यह मुलायम हो जाए तो इसके गोल-गोल लड्डू बनाएं और उनके बीच में पिस्ता भरें। एक पैन में पानी, चीनी और केसर को मिलाएं। इसमें छेने के लड्डू को डालकर उबलने दें।